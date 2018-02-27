На территории Одесской области не осталось «темных пятен». Надолго ли?

Во всех населенных пунктах Одесской области восстановлено энергоснабжение. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Терещук.

Напомним, что из-за снегопада и штормового ветра утром 1 марта в регионе были обесточены сорок шесть сел и поселков. К вечеру таковых осталось всего пять, большая часть из которых находилась в Татарбунарском районе.

Тогда губернатор Максим Степанов пообещал, что если погода позволит, энергоснабжение будет повсеместно восстановлено уже к сегодняшнему дню. Правда, как долго продлится эта «повсеместно светлая жизнь» можно только догадываться. Ведь очередной удар стихии синоптики ожидают уже сегодня вечером.

Впрочем, по информации областной администрации, для оперативной ликвидации аварийных отключений в регионе дежурят тридцать ремонтных бригад и около шестидесяти единиц техники.