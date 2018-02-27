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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Шабовские вина получили 11 медалей на конкурсе в Германии

Категория: Новости

Шабовские вина получили 11 медалей на конкурсе в Германии

Об этом сообщили сегодня, 2 марта, в пресс-службе компании «Шабо».
По их информации, участие в конкурсе Mundus Vini (Германия) стало международным триумфом Shabo.
Впервые в истории украинского виноделия вина Shabo получили сразу 11 медалей, среди которых 4 золотых и 7 серебряных, на одном из самых авторитетных в мире конкурсов.

«В этом году конкурс был по-настоящему рекордным: 270 экспертов оценивали 6 тысяч 770 образцов из 150 винодельческих регионов. Рекордным конкурс стал и для Shabo: 11 высших наград — наш абсолютный рекорд на международном конкурсе.
Кстати, среди украинских производителей медалями были награждены только вина Shabo.


Источник: Контекст-Причерноморье



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