Контрабандисты пытались переправить в Кувейт 92 кг амфетамина

В Одесской области сотрудниками прокуратуры и СБУ в области, а также Южного регионального управления Госпогранслужбы были обнаружены 92 кг контрабандного амфетамина, который должны были отправить в Кувейт. Контрабандисты были задержаны. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в незаконном приобретении и хранении психотропных, а также в попытке их контрабанды.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Правоохранители выяснили, что дельцы в течение 2017 снимали в аренду гаражное помещение в пгт Таирово, где хранили в особо крупных размерах психотропное вещество - амфетамин. Чтобы реализовать преступные намерения, мужчины взвесили и расфасовали таблетки с психотропами в мешки и спрятали в надувные лодки. Для дальнейшей контрабанды в Кувейт они поместили эти лодки в деревянные ящики.

Незаконному перемещению амфетамина через таможенную границу помешали сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками УСБУ в области и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По заключению экспертов содержание запрещенных психотропных веществ в изъятых таблетках составляет почти 92 кг.