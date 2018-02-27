Ко Дню рождения Одессы запланировано открытие первого этапа Греческого парка

Сегодня, 2 марта 2018 года, Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в скульптурной мастерской Михаила Ревы.

На данный момент одесский скульптор завершает работы по созданию в натуральную величину мастер-модели скульптуры фонтана, в которой, как отметил Михаил Рева, он попытался совместить классические каноны с современными формами.

«В процессе работы я понял, что этот фонтан станет душой парка. Это должен быть очень сильный, многоассоциативный символ. При своей простоте – два лица и дерево - здесь заложены очень сложные философские мысли. Это он и она. Это начало всего. Это начало мироздания, - рассказал Михаил Рева. - Господь дунул в лицо человеку жизнь, и человек стал душою живою. Такая притча на разных языках будет нанесена на пьедестал скульптуры».

После завершения формовки модели скульптура будет отлита в бронзе и покрыта патиной. Затем начнется установка фонтана в парке. Вода будет стекать по четырем желобам, установленным в верхней части скульптуры, и ниспадать, омывая образы мужчины и женщины.

Как отметил городской голова, будущий Греческий парк – это совмещение греческой культуры, одесских традиций и современных элементов благоустройства. Работы по благоустройству Греческого парка идут по графику, проведено укрепление склонов; практически возведена одна из лестниц, ведущая с Приморского бульвара к верхней террасе парка; проводится обустройство шахты лифта.

«По согласованию с Министерством культуры Греции в парке будут установлены греческие скульптуры, открыт музей греческой культуры, высажены дополнительные зеленые насаждения, организованы места активного и культурного отдыха. Здесь каждый найдет для себя занятие по интересу. И, конечно, центральным местом отдыха станет территория вокруг этого прекрасного фонтана», - подчеркнул Геннадий Труханов.