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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Ко Дню рождения Одессы запланировано открытие первого этапа Греческого парка

Категория: Новости

Ко Дню рождения Одессы запланировано открытие первого этапа Греческого парка

  Сегодня, 2 марта 2018 года, Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в скульптурной мастерской Михаила Ревы.

На данный момент одесский скульптор завершает работы по созданию в натуральную величину мастер-модели скульптуры фонтана, в которой, как отметил Михаил Рева, он попытался совместить классические каноны с современными формами.

«В процессе работы я понял, что этот фонтан станет душой парка. Это должен быть очень сильный, многоассоциативный символ. При своей простоте – два лица и дерево - здесь заложены очень сложные философские мысли. Это он и она. Это начало всего. Это начало мироздания, - рассказал Михаил Рева. - Господь дунул в лицо человеку жизнь, и человек стал душою живою. Такая притча на разных языках будет нанесена на пьедестал скульптуры».

После завершения формовки модели скульптура будет отлита в бронзе и покрыта патиной. Затем начнется установка фонтана в парке. Вода будет стекать по четырем желобам, установленным в верхней части скульптуры, и ниспадать, омывая образы мужчины и женщины.

Как отметил городской голова, будущий Греческий парк – это совмещение греческой культуры, одесских традиций и современных элементов благоустройства. Работы по благоустройству Греческого парка идут по графику, проведено укрепление склонов; практически возведена одна из лестниц, ведущая с Приморского бульвара к верхней террасе парка; проводится обустройство шахты лифта.

«По согласованию с Министерством культуры Греции в парке будут установлены греческие скульптуры, открыт музей греческой культуры, высажены дополнительные зеленые насаждения, организованы места активного и культурного отдыха. Здесь каждый найдет для себя занятие по интересу. И, конечно, центральным местом отдыха станет территория вокруг этого прекрасного фонтана», - подчеркнул Геннадий Труханов.

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Ко Дню рождения Одессы запланировано открытие первого этапа Греческого парка
Ко Дню рождения Одессы запланировано открытие первого этапа Греческого парка
Ко Дню рождения Одессы запланировано открытие первого этапа Греческого парка
Ко Дню рождения Одессы запланировано открытие первого этапа Греческого парка
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Источник: Одесский горсовет



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