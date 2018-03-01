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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одесской области стартует очередной призыв

Категория: Новости


В Одесской области стартует очередной призыв

Об этом рассказал военный комиссар области Юрий Беляков. По его словам, непосредственно весенний призыв будет проводиться с 1 апреля по 31 мая, однако непосредственная подготовка к нему, в первую очередь, прохождение медицинских комиссий.

Всего нынешней весной в вооруженные силы, Нацгвардию и погранслужбу будут призваны девятьсот человек в возрасте от двадцати до двадцати семи лет.

Военком пообещал, что никто из призывников в зону АТО направлен не будет. Туда поедут только те, кто заключит контракт после окончания срочной службы.

В Одесской области стартует очередной призыв

 

При этом Юрий Бирюков напомнил, что перед отправкой на службу Родине каждый призывник получит единовременную финансовую помощь в размере три с половиной тысяч гривен, а затем, во время непосредственного несения службы - ежемесячно содержание от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти гривен в зависимости от занимаемой должности. После окончания службы каждый получит еще восемь армейских окладов, что в сумме составит до двух тысяч гривен.

При этом Юрий Бирюков напомнил, что попытки уклониться рот призыва являются уголовно наказуемым преступлением. И за это уже ответили по закону около четырехсот человек.



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