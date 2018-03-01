В Одесской области стартует очередной призыв

Об этом рассказал военный комиссар области Юрий Беляков. По его словам, непосредственно весенний призыв будет проводиться с 1 апреля по 31 мая, однако непосредственная подготовка к нему, в первую очередь, прохождение медицинских комиссий.

Всего нынешней весной в вооруженные силы, Нацгвардию и погранслужбу будут призваны девятьсот человек в возрасте от двадцати до двадцати семи лет.

Военком пообещал, что никто из призывников в зону АТО направлен не будет. Туда поедут только те, кто заключит контракт после окончания срочной службы.

При этом Юрий Бирюков напомнил, что перед отправкой на службу Родине каждый призывник получит единовременную финансовую помощь в размере три с половиной тысяч гривен, а затем, во время непосредственного несения службы - ежемесячно содержание от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти гривен в зависимости от занимаемой должности. После окончания службы каждый получит еще восемь армейских окладов, что в сумме составит до двух тысяч гривен.

При этом Юрий Бирюков напомнил, что попытки уклониться рот призыва являются уголовно наказуемым преступлением. И за это уже ответили по закону около четырехсот человек.