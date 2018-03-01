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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Удары стихии в Одесской области в этом году наносят не только технологический, но и организационный ущерб

Категория: Новости


Согласно решению руководства региона, сессия областного совета, намеченная на 7 марта, переносится на 14 марта.

Как отмечается в сообщении, на это пришлось пойти именно из-за разгула стихии. Поскольку по причине крайне неблагоприятных погодных условий многие депутатские комиссии не смогли провести заседания и подготовить должным образом выносимые на сессию вопросы.

Напомним, что ранее именно из-за погодных условий была отменена сессия Измаильского районного совета.



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