Удары стихии в Одесской области в этом году наносят не только технологический, но и организационный ущерб

Согласно решению руководства региона, сессия областного совета, намеченная на 7 марта, переносится на 14 марта.

Как отмечается в сообщении, на это пришлось пойти именно из-за разгула стихии. Поскольку по причине крайне неблагоприятных погодных условий многие депутатские комиссии не смогли провести заседания и подготовить должным образом выносимые на сессию вопросы.

Напомним, что ранее именно из-за погодных условий была отменена сессия Измаильского районного совета.