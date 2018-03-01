Банкиры, спецслужбы и компрадоры

Банкиры бросают работу и возглавляют финтех-компании. Об этом свидетельствуют результаты первого исследования финтех-сектора в Украине, проведенного проектом USAID «Трансформация финансового сектора» и инновационного парка UNIT.City, сообщает ресурс news.finance.ua

Исследование показало, что 70% топ-менеджмента финтех-компаний – это выходцы из украинских банков (Приват Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк и других), 23% топ-менеджмента – менеджеры из бизнеса, 7% – выходцы из IT.

Финтех-компании используют в своей бизнес-модели новейшие разработки в сфере мобильных платежей, онлайн кредитования, цифровых моментальных переводов и другие прорывные технологии, и оказывают свои услуги исключительно через сеть интернет.

Мало кто замечает, что банки, по сути - основа либеральной модели управления миром, очень быстро теряют свое место в будущем!

Финансовые интернет технологии очень быстро подменяют собою «традиционные» банковские услуги. Банкирское сообщество в основной своей массе придерживаются консервативных взглядов, ожидая, что как-то все само устаканится, но как бы не так! Надо понимать, что финтех, криптовалюты, система блокчейн, как и прочие электронные технологии изначально создавались под надзором и при непосредственном участии спецслужб.

Можно задаться вопросом – для чего им это надо? На мой взгляд, ответ лежит на поверхности: новые финансовые инструменты позволят провести перезагрузку мировой системы без Большой Войны, что внушает некоторый оптимизм. Дело в том, что разрушение, само по себе, становится все менее и менее политически эффективным.

Уникальность текущего момента заключается в том, что спецслужбы, может быть впервые в истории, получают в свое распоряжение все три компонента политической власти разом. Что открывает для них возможность стать новыми носителями реальной власти, вместо того чтобы быть обслугой у полуразложившейся финансовой олигархии.

«Большие данные», получаемые при помощи сетевой организации современного общества, состоящие из ранее технически недоступных объемов информации, создают валюту завтрашнего дня, они дают точные психологические портреты миллиардов потребителей во всем мире. Выгодоприобретателями от использования «больших данных» становится новый тип элит – нетократия.

В сфере экономики мобильность нетократии оказалась источником абсолютной глобализации, а в сфере безопасности принцип «база локальна, интересы глобальны» вызывает формирование совершенно нового типа государственности вообще.

Нетократию как класс отличает от старой буржуазно-чиновничьей элиты не столько уровень доходов, сколько образ мыслей. Не будучи сильно мотивированы к стяжательству, нетократы используют новые модели организации и создания добавленной стоимости, что позволяет им извлекать из сетевой структуры значительно большую прибыль, нежели это возможно в иерархической.

Основное отличие в том, что нетократы умеют грамотно тратить деньги в своих интересах. Буржуазно-чиновничьей элите, для которой «понты дороже денег», это явление несвойственно.

Наша украинская элита, разбогатевшая на продаже Родины оптом и в розницу, регулярно мотается в Вашингтонский обком в надежде получить статус смотрящих от нетократии. Только они не понимают того, что в цифровой экономике местные компрадоры не нужны! Код есть код. Уже не стоит вопрос языков и прочих местных особенностей. Алгоритмы что у Alibaba Group, что у Uber-такси, что у Netflix, глобальные. Пятые колоны на местах для новой глобализации больше не нужны!