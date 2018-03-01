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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Под Одессой полицейские после длительной погони задержали «неадекватный» грузовик

Категория: Новости


Под Одессой полицейские после длительной погони задержали «неадекватный» грузовик

Минувшей ночью на Киевской трассе полицейские заметили грузовик, двигающийся с явными нарушениями правил дорожного движения.

Однако попытка остановить машину и проверить документы водителя не удалась. Находящийся в явно неадекватном состоянии водитель отказался предъявлять документы и попытался скрыться.

Полицейские организовали погоню, но остановить фуру удалось только в районе села Дачное, где был создан искусственный затор.

Водитель задержан. Проводится расследование и медицинское освидетельствование.

 



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