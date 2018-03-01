Одесситы за один день сократили потребление газа аж на 18%

Об этом сообщил в соцсетях руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он поблагодарил всех граждан страны, в том числе одесситов, за понимание ситуации и помощь компании, попавшей в трудное положение после отказа России от поставок газа.

Впрочем, уже сегодня около полудня президент Петр Порошенко заявил, что благодаря организации поставок газа из Польши, Словаки и Венгрии дефицита газа в Украине больше нет. Так что, вероятно, можно больше не экономить. Тем более, что уже вечером синоптики прогнозируют новое похолодание.

Правда, каким образом всего за сутки «Нафтогазу» удалось обеспечить «реверсные» поставки от западных соседей и откуда у них в разгар похолодания образовался запас «лишнего» газа, остается только догадываться.

Отметим, одесситы оказались далеко не самыми экономными. Согласно данным главы «Нафтогаза» в Киеве экономия составила 24%, Николаеве – 21%, а рекорд принадлежит жителям Днепра, которые одномоментно снизили потребление газа – аж на 32%.