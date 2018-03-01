Ледовая блокада Одессы продлится до вторника

Снежно-водяная каша и попросту лужи, образовавшиеся на улицах Одессы в результате повышения температуры воздуха 2–3 марта, превратились в лёд.

К этому привело новое снижение температуры, пик которого синоптики прогнозируют на ночь 4 марта.

Ожидается, что температура воздуха снизится до 4–7 градусов ниже нуля. Кроме того, вечером 3 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Морозная погода сохранится также в понедельник, 5 марта. А с 6 марта начнётся потепление: уже к выходным температура воздуха может достичь 10 градусов выше нуля.