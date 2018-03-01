При проведении задержания злоумышленник наехал на полицейского

Об инциденте сообщает пресс-служба ГУНП.

Согласно сообщению, полицейские попытались задержать злоумышленника при хищении им аккумуляторов.

Однако, увидев стражей порядка, тот бросил похищенное, сел в автомобиль и, пытаясь скрыться, направил машину на одного из полицейских.

В результате тот получил травмы и был госпитализирован.

Преступник задержан. Начато уголовное производство.

Причем, теперь не только за хищение имущества, но и за «насилие в адрес сотрудника правоохранительных органов».