При проведении задержания злоумышленник наехал на полицейского

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об инциденте сообщает пресс-служба ГУНП.
Согласно сообщению, полицейские попытались задержать злоумышленника при хищении им аккумуляторов.
Однако, увидев стражей порядка, тот бросил похищенное, сел в автомобиль и, пытаясь скрыться, направил машину на одного из полицейских.
В результате тот получил травмы и был госпитализирован.
Преступник задержан. Начато уголовное производство.
Причем, теперь не только за хищение имущества, но и за «насилие в адрес сотрудника правоохранительных органов».