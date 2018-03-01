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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одесской области могут сменить название более сотни улиц и переулков

Категория: Новости


В Одесской области могут сменить название более сотни улиц и переулков

Депутаты областного совета приняли решение обратиться к местным органам власти с просьбой увековечить память жителей региона, погибших в зоне АТО.

Как говорится в документе, «…за время проведения АТО погибли более сотни жителей нашего региона, которые защищали суверенитет и территориальную целостность государства. Они должны стать примером любви и преданности своей земле!»

Отметим, что данный проект обращения вынесен на сессию областного совета, которая запланирована на 14 марта.



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