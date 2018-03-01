 
Информация к новости
  • Просмотров: 220
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Внеплановые каникулы отменяются. Школы и детские садики начнут работать уже с 5 марта

Категория: Новости


Такое решение приняло министерство образования и науки Украины.

Основанием стало решение Кризисного комитета министерства энергетики, который посчитал, что благодаря оперативному решению вопроса альтернативного поступления газа, проблем с отоплением школ и детских садиков больше не ожидается.

Напомним, что ранее было решено закрыть образовательные учреждения до 12 марта.

Отметим, что, как особо отмечается в министерства образования, решение о начале занятий не касается классов и учебных учреждений, закрытых по причине карантина и любым другим причинам, не связанным с энергетикой.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 