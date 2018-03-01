Brexit без Brexit: Лондон крутит мутит

Великобритания хотела бы оформить таможенное соглашение с ЕС, которое даст Лондону свободу самостоятельно заключать соглашения с новыми странами-партнерами. При этом, судя по выступлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, по ключевым вопросам Лондон рассчитывают действовать совместно с Брюсселем. Фактически то, что предлагает Великобритания, — это «Brexit без Brexit» с попыткой угодить и ЕС, и избирателям, проголосовавшим за независимость.

В пятницу стали известны новые подробности того, как будет проходить процедура Brexit.

Великобритания и ЕС смогут представить образец свободной торговли», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей речи, посвященной видению будущего экономического сотрудничества с Евросоюзом после Brexit. По ее словам, торговые отношения должны быть «беспрепятственными настолько, насколько это возможно».

При этом договариваться с Брюсселем Лондон рассчитывает на своих условиях.

По словам Мэй, Великобритания выступает против таможенного союза с ЕС, но хотела бы оформить таможенное соглашение, которое позволило бы Лондону заключать торговые сделки с другими странами по своему усмотрению.

«ЕС поддерживает отношения с некоторыми странами в рамках таможенного союза, но они вынуждены платить определенный тариф ЕС. Это неприемлемо для Великобритании. Это означало бы, что Великобритания не контролирует свою торговую политику», — сказала Мэй.

Свободное передвижение граждан между Великобританией и Евросоюзом будет прекращено после Brexit. Однако, по словам Мэй, должно быть достигнуто соглашение о мобильности рабочей силы, и ЕС и Великобритании нужно продолжать признавать квалификации друг друга.

Британский финансовый сектор должен занять особое место в будущем торговом соглашении с ЕС о Brexit. Британия намерена достичь «глубокого и особого партнерства» с ЕС по финансовым услугам и финансовому сектору, и Лондон стремится к «паспортизации» финансовых компаний, заявила Мэй.

Также Великобритания хочет сохранить свое членство в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) и в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) после выхода из Евросоюза.

«Британия хочет остаться частью европейских фарм- и авиаагентств после того, как покинет блок»,

— сказала Мэй.

Кроме того, Великобритания выступает за тесное сотрудничество с Европейским сообществом по атомной энергетики (Евратом).

При этом речь премьер-министра вызвала весьма противоречивую реакцию. Например, после выступления Терезы Мэй раздались упреки в ее адрес: какой смысл был вообще проводить Brexit, если Великобритания готова отдать обратно часть прав, которые она получила после голосования? Однако, как заявил английскому изданию Guardian Иэн Дункан Смит, экс-министр по делам труда и пенсий, речь Терезы Мэй была «оптимистичной и понятной».

Он призвал Еврокомиссию «прекратить играть в игры» и относиться к Великобритании как к равному партнеру.

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. В июне 2017 года между Лондоном и Брюсселем начались официальные переговоры по условиям выхода. Они продлятся до ноября 2018 года. Сам выход Великобритании из ЕС планируется 29 марта 2019 года, а переходный период (во время него, предполагается, что Лондон сохранит выход на внутренний рынок ЕС, а также членство в его таможенном союзе – «Газета.Ru») — до 31 декабря 2020 года.

Накануне выступления в пятницу Тереза Мэй заявила председателю Европейского совета Дональду Туску, что принципиально против проекта документа по выходу Великобритании из ЕС и что «ни один британский премьер-министр» никогда не согласится на создание таможенных и регуляторных границ в Ирландском море. «Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике» на этой неделе представил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В опубликованном в начале этого года докладе британского правительства говорилось о том, что если выход Великобритании состоится без заключенного с Брюсселем соглашения об условиях Brexit, то есть по самому «жесткому» сценарию, то дефицит бюджета Соединенного Королевства составит £80 млрд, или $111 млрд. Понесет потери и ЕС. По оценкам, суммарные потери Евросоюза от Brexit составят около $112 млрд, поясняла «Газете.Ru» Кэрол Леонард, директор Центра российских исследований Института общественных наук РАНХиГС. «По сути, сейчас мы видим достаточно прозаичную ситуацию торга. Правительство Британии, возглавляемое Терезой Мэй, продолжает пытаться угодить «и нашим, и вашим» на фоне достаточно острого внутреннего противостояния по поводу выхода из состава ЕС. Партия независимости, которая является идейным родителем Brexit, выполнив свою главную задачу, сейчас активно теряет силу, а вместе с ней в веру о светлом будущем независимой и сильной Великобритании теряет и электорат. Их оппоненты, консерваторы, напротив, набирают силы, а лейбористы, чьи взгляды и представляет Мэй, находятся где-то по середине, говоря о некоем «мягком» выходе, а по сути о Brexit без Brexit», — резюмирует партнер практики «Стратегическая и операционная эффективность» «НЭО Центра» Александр Ракша.

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