Из Одесского порта уходит крупнейший перевозчик

Компания Maersk Line, являющаяся одним из крупнейших перевозчиков контейнеров в мире, сворачивает работу в Одесском порту.

Соответствующее письмо, направленное компанией своим клиентам, публикует «Центр транспортных стратегий».

«Начиная с апреля, мы больше не будем осуществлять судозаходы в порт Одесса, и мы любезно просим вас решить какой альтернативный порт разгрузки вы предпочитаете, и проинформируйте ваших заграничных партнеров о своем решении: Черноморск (рыбный терминал), Южный (терминал ТИС)», — говорится в документе.

О причинах ухода компании из порта не сообщается.