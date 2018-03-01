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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Из Одесского порта уходит крупнейший перевозчик

Категория: Новости

Из Одесского порта уходит крупнейший перевозчик

Компания Maersk Line, являющаяся одним из крупнейших перевозчиков контейнеров в мире, сворачивает работу в Одесском порту.

Соответствующее письмо, направленное компанией своим клиентам, публикует «Центр транспортных стратегий».

«Начиная с апреля, мы больше не будем осуществлять судозаходы в порт Одесса, и мы любезно просим вас решить какой альтернативный порт разгрузки вы предпочитаете, и проинформируйте ваших заграничных партнеров о своем решении: Черноморск (рыбный терминал), Южный (терминал ТИС)», — говорится в документе.

О причинах ухода компании из порта не сообщается.

Из Одесского порта уходит крупнейший перевозчик

 



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