Нацполиция задержала трех подозреваемых в нападении на союз венгров в Ужгороде

Об этом он написал на своей странице в Facebook, обнародовав фото с операции задержания.
"Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. В общем 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске", - написал он, не указав национальность возможного организатора нападений.
По его словам, только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на союз венгеров 27 февраля.
"Одного из них задержали в Черкассах, еще двух – в Кропивницком. Также установлено возможного руководителя таких нападений, он объявлен в розыск", - сообщил Князев.
|Фото с Facebook-страницы Князева
Также, глава Нацполиции заявил, что накануне закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля.
Именно этих двух человек было задержано в Варшаве.
"Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", - сообщил он.
Напомним, в Ужгороде 27 февраля в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС неизвестный установил самодельное взрывное устройство на подоконник офиса и взорвал его.
Это уже вторая попытка нападения на офис КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.
В тот же день стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге 4 февраля здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.