Нацполиция задержала трех подозреваемых в нападении на союз венгров в Ужгороде

Воскресенье, 04 марта 2018, 18:21

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил о задержании уже 5 человек, причастных к нападению на офис союза венгров в Ужгороде.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, обнародовав фото с операции задержания.

"Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. В общем 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске", - написал он, не указав национальность возможного организатора нападений.

По его словам, только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на союз венгеров 27 февраля.

"Одного из них задержали в Черкассах, еще двух – в Кропивницком. Также установлено возможного руководителя таких нападений, он объявлен в розыск", - сообщил Князев.

Фото с Facebook-страницы Князева

Также, глава Нацполиции заявил, что накануне закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля.

Именно этих двух человек было задержано в Варшаве.

"Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", - сообщил он.

Напомним, в Ужгороде 27 февраля в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС неизвестный установил самодельное взрывное устройство на подоконник офиса и взорвал его.

Это уже вторая попытка нападения на офис КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

В тот же день стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге 4 февраля здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

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