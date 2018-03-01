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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе загоревшийся автомобиль тушили… снегом

Категория: Новости


В Одессе загоревшийся автомобиль тушили… снегом

Причем делали это не «безоружные» прохожие, а вполне экипированные профессиональные пожарные.

По информации очевидцев, происшествие произошло в Суворовском районе на Днепропетровской дороге.

Когда по вызову к воспламенившемуся на парковке автомобилю прибыли пожарные, оказалось, что доступ к расположенному поблизости единственному гидранту заблокирован другими автомобилями временными сооружениями.

В результате, по сообщениям в соцсетях, им пришлось попросту закидать горевший автомобиль снегом, чем и погасили пламя.

Чтобы делали спасатели в аналогичных обстоятельствах в сухую погоду, остается только догадываться.



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