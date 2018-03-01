Правоохранители снова просят вспомоществования областного совета

На сей раз – на три миллиона гривен. Как выяснилось в ходе заседания депутатской комиссии по законности и правопорядку, средства нужны на проведение судебно-медицинских экспертиз.

Ибо, как сообщило руководство КУ «Судмедэкспертиза» из-за острой нехватки финансирования учреждение практически не работает, а материалы возят в Николаев.

При этом возможности именно одесского учреждения куда выше, т.к. по техническому обеспечению оно является одним из лучших в стране.

Данный вопрос может быть вынесен уже на ближайшую сессию областного совета. Поскольку она отложена на неделю – до 14 марта, вся необходимая подготовка данного вопроса может быть к тому времени закончена.