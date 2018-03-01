Сельхозпроизводители получат финансовую поддержку государства!

Такое обещание дал лично премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, в частности, сельхозпроизводители смогут получать 25% возмещение расходов на открытие новых ферм и молочно товарных производств.

Такую же компенсацию будут получать и те фермеры, которые закупят новое сельскохозяйственную технику. Правда, только в том случае, если эта техника будет украинского производства.

Добавим, что государство пообещало сельхозпроизводителям так же льготные среднесрочные кредиты на развитие производства.