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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сельхозпроизводители получат финансовую поддержку государства!

Категория: Новости


Сельхозпроизводители получат финансовую поддержку государства!

Такое обещание дал лично премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, в частности, сельхозпроизводители смогут получать 25% возмещение расходов на открытие новых ферм и молочно товарных производств.

Такую же компенсацию будут получать и те фермеры, которые закупят новое сельскохозяйственную технику. Правда, только в том случае, если эта техника будет украинского производства.

Добавим, что государство пообещало сельхозпроизводителям так же льготные среднесрочные кредиты на развитие производства.



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