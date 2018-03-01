Последний зимний день?

5 марта станет в Одессе последним по настоящему холодным днем нынешней весны. Во всяком случае, об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Так, согласно среднесрочному метеорологическому прогнозу, уже днем 6 марта температура воздуха уверенно перейдет нулевую отметку, а 8-9 марта воздух прогреется до десяти градусов.

Правда, синоптики не исключают, что в середине второй декады ночные заморозки вернутся, но днем температура воздуха будет уверенно держаться на положительных отметках.