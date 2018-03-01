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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Последний зимний день?

Категория: Новости


5 марта станет в Одессе последним по настоящему холодным днем нынешней весны. Во всяком случае, об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Так, согласно среднесрочному метеорологическому прогнозу, уже днем 6 марта температура воздуха уверенно перейдет нулевую отметку, а 8-9 марта воздух прогреется до десяти градусов.

Правда, синоптики не исключают, что в середине второй декады ночные заморозки вернутся, но днем температура воздуха будет уверенно держаться на положительных отметках.



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