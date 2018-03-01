 
Информация к новости
  • Просмотров: 158
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Все въезды в населенные пункты области должны быть оборудованы видеокамерами

Категория: Новости


Все въезды в населенные пункты области должны быть оборудованы видеокамерами

С такой инициативой на заседании депутатской комиссии областного совета по вопросам законности и правопорядка выступило руководство ГУНП.

По его мнению, для реализации этой задачи можно задействовать средства как профильной региональной программы, так и местных бюджетов.

По убеждению начальника ГУНП Дмитрия Головина, данные всех камер будут сведены в одну базу, что позволит оперативно реагировать на противоправные и преступные действия, и значительно упростит проведение розыскных мероприятий.

Отметим, что данный вопрос может быть вынесен уже на ближайшую сессию областного совета, которая намечена на 14 марта.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 