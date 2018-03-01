Все въезды в населенные пункты области должны быть оборудованы видеокамерами

С такой инициативой на заседании депутатской комиссии областного совета по вопросам законности и правопорядка выступило руководство ГУНП.

По его мнению, для реализации этой задачи можно задействовать средства как профильной региональной программы, так и местных бюджетов.

По убеждению начальника ГУНП Дмитрия Головина, данные всех камер будут сведены в одну базу, что позволит оперативно реагировать на противоправные и преступные действия, и значительно упростит проведение розыскных мероприятий.

Отметим, что данный вопрос может быть вынесен уже на ближайшую сессию областного совета, которая намечена на 14 марта.