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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Больше тысячи одесских ОСМД существуют только на бумаге

Категория: Новости / Экономика и финансы


Об этом рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, «…в Одессе созданы почти тысяча ОСМД, которые фактически вообще не ведут хозяйственной деятельности!»

Он отметил, что это в первую очередь те объединения, которые созданы политическими и общественными организациями.

«Если говорить о реальной работе, то они ее фактически не ведут. Они сразу заключили договоры с управляющими компаниями и никакой ответственности на себя не берут!»

Отметим, что по информации руководителя департамента городского хозяйства Александра Козловского, в городе реально действуют пятьсот тридцать семь ОСМД, которые реально ведут хозяйственную деятельность. «Остальные пока выжидают и не спешат. Но это их право!»



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