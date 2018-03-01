Больше тысячи одесских ОСМД существуют только на бумаге

Об этом рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, «…в Одессе созданы почти тысяча ОСМД, которые фактически вообще не ведут хозяйственной деятельности!»

Он отметил, что это в первую очередь те объединения, которые созданы политическими и общественными организациями.

«Если говорить о реальной работе, то они ее фактически не ведут. Они сразу заключили договоры с управляющими компаниями и никакой ответственности на себя не берут!»

Отметим, что по информации руководителя департамента городского хозяйства Александра Козловского, в городе реально действуют пятьсот тридцать семь ОСМД, которые реально ведут хозяйственную деятельность. «Остальные пока выжидают и не спешат. Но это их право!»