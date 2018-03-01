Одесса выполнила и перевыполнила туристические задачи

Об этом сообщила на совещании в горсовете директор департамента туризма Татьяна Маркова.

По ее словам, в 2017 году город добился настоящего прорыва «на туристическом фронте».

В городе значительно возросло количество как отечественных, так, в особенности, и иностранных туристов.

И результат, как говорится, налицо. По словам чиновника, «…по числу находящихся в городе иностранцев Одесса превзошла такие известные туристические центры, как Лиссабон, Дортмунд и даже Страсбург».

При этом, как отметила Татьяна Маркова, в нынешнем году прошлогодние показатели будут улучшены, в частности, за счет повышения международного интереса к Одессе.