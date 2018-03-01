Неделя Святителя Григория Паламы

Во вторую Неделю Великого поста, Церковь празднует память святителя Григория, архиепископа города Фессалоники. И многие задаются вопросом: почему мы совершаем память именно этого святого сразу за Неделей Торжества Православия? Дело в том, что Церковь, как мудрая мать, выстраивает для нас лестницу духовного восхождения в течение Великого поста. Стартовой чертой Великого поста было Прощеное воскресенье, которое напоминало нам о необходимости стяжать добродетели милосердия и всепрощения: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36), говорит Господь.

Следующая неделя за Прощеным воскресеньем — Торжество Православия. Апостол Павел говорит: «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 1, 6), потому что правая вера является основанием, фундаментом нашего спасения. А третьей составляющей в этом фундаменте является молитва. И Господь нам так и говорит: «Сей род изгоняется только молитвою и постом» (Мф.17, 21). А какое отношение к молитве имеет этот святой, чью память мы ныне совершаем?

Он жил в XIV веке. В своих богословских трудах он сформулировал то понимание, то видение и знание Церкви, которое имели подвижники и святые. Он объяснил, что через молитву мы реально можем соединяться с Богом. У него были оппоненты, которые говорили: с Богом соединиться невозможно, потому что Бог находится над этим миром и с ним никак не соединим. Он трансцендентен, Он пребывает над этим миром и никак с ним не смешивается. И тогда святитель Григорий сказал: да, действительно, Бог Своей Сущностью находится над этим миром, но Своей энергией, Своей благодатью Он пребывает в этом мире и действует в нем. Мы не можем соединиться с солнцем — оно бесконечно удалено от земли. Но с лучами солнца мы можем соединиться: когда мы подставляем свое тело под лучи солнца, то оно греет нас. Поэтому сегодня Святая Церковь празднует память этого подвижника — святителя Григория Паламы, чтобы напомнить каждому из нас: для духовной жизни мало одного только всепрощения, мало одного только поста — нужна еще и молитва. Именно молитва, творимая в сердце, дает человеку возможность соединиться с Богом. Эту реальную возможность имеет любой человек.

А началась вся эта история с того, что этот маленький мальчик Григорий родился в семье благочестивого сановника, сенатора, приближенного императора. Его отец очень любил читать Иисусову молитву. Даже, когда проходили совещания в императорском дворце, он очень часто творил молитву и иногда не слышал того, что говорили. Его император спрашивал, задавал вопросы, а он просил повторить, потому что в это время читал молитву. Император знал и говорил: «Опять молится». Но очень уважал его. И вот от такого благочестивого отца родился сын, который в 20 лет ушел на гору Афон и здесь непрестанно стал творить Иисусову молитву. Святитель Григорий Палама учил тому, что Бог познаваем в Своих действиях, в Своих делах, в том, что Он постоянный Творец всего нового. Его проявление через благодать Святого Духа, через Божественные энергии касается всего мира: и Ангельского, и тварного. Если человек хочет здесь, на земле, соединиться с Богом и пребывать с Ним в вечности, то он должен уже здесь почувствовать эту связь, связь необыкновенную через молитву, через Таинства, потому что причащаемся мы тоже Тела и Крови Христовых, в которых пребывает Божественная энергия и благодать. Если человек достойно приступает к Таинству, молится, то Господь поселяется в его сердце. Человек это ощущает, понимает. Время поста – это особенное время, когда связь соединения с Богом особенно должна касаться человека, и он над этим должен задуматься. Как говорили святые подвижники, исихасты, так называют творцов умственной непрестанной молитвы, что те, кто здесь, на земле, не соединился с Богом, и в вечности с Ним пребывать не будет. Потому что человек должен здесь, на земле, быть вместе с Творцом, обретать Его в своем сердце и жить вместе с Ним.

Возможность внутренне молиться имеется у каждого из нас. Идет богослужение — и каждый человек мысленно может читать молитву Иисусову, о которой преподобный Иоанн Лествичник сказал: «Бей мысленных супостатов именем Иисусовым, потому что не найдешь ни на небе, ни на земле оружия, сильнейшего этого».

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что не одним только монахам и священникам заповедано делание молитвы Иисусовой, но и всем верным вообще. Потому что когда ты ешь, пьешь, куда-то идешь, работаешь — все время в уме можешь держать памятование о Боге. Преподобный Силуан Афонский утверждает: «Любить Бога никакие дела не мешают». Святитель Феофан, Затворник Вышенский напоминает нам: «Посмотрите на отношение жениха и невесты: где бы они ни были, на первых порах, когда у них сильна еще любовь и привязанность друг к другу, они почти постоянно думают друг о друге. Вот также и нам возможно,— говорит он,— чем бы мы ни занимались, думать и призывать имя Божие».

И сегодняшний праздник напоминает нам об этом. Мало вспахать огород — надо его еще и засеять. То, что мы соблюдаем пост, это — милость Божия и это хорошо, но этого недостаточно. Правая вера, пост и молитва. «Сей род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). А настоящая молитва — это и есть молитва Иисусова. И нам, Церковь предлагает путь соединения с Богом, чтобы и мы время поста не теряли, а утверждались в вере, старались свой ум и сердце наполнить благодатью Божией, чтобы Господь вселился в нас, и мы пребывали вечно с Ним.