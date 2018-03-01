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  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

Пользователи социальных сетей осудили Максима Степанова за «триколор» на шапке сына

Категория: Новости

Пользователи социальных сетей осудили Максима Степанова за «триколор» на шапке сына

Подписчики губернатора Одесской области Максима Степанова в соцсети Facebook упрекнули его за несоблюдение патриотического «дресс-кода» во время официального мероприятия.

Так, 3 марта чиновник с семьёй стали гостями ярмарки «Сокровища Одесщины», о чём он сам и поведал, выложив в Facebook соответствующие фотографии. Подписчики губернатора, заметили, что его сын пришёл на украинский праздник в шапке в цветах российского триколора и не преминули осудить чиновника за невнимательность.

«Максим Владимирович, в «Фейсбуке» заметили, что у вашего сына на голове флаг России. Обратите внимание», — написал, в частности, пользователь соцсети Виктор Галлота.

Пользователи социальных сетей осудили Максима Степанова за «триколор» на шапке сына

Пользователи социальных сетей осудили Максима Степанова за «триколор» на шапке сына

 

 



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