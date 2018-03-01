Капитана «Черноморца» отстранили от участия в матчах до конца сезона

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрел вопрос об удалении игрока одесского «Черноморца» Кирилла Ковальца после матча с львовскими «Карпатами».

Как сообщили в пресс-службе ФФУ, к футболисту применили санкцию в виде отстранения от участия в двух следующих матчах и одном матче условно до окончания сезона 2017/2018 годов.

Напомним, что капитан одесской команды во время игры с «Карпатами» ударил львовского игрока Назара Вербного, борясь с ним за мяч. Судья Владимир Миланич тогда удалил Ковальца с поля, показав красную карточку. Позже стало известно, что футболист «Черноморца» публично извинился за своё поведение, признав, что повёл себя неправильно.

К настоящему времени Ковалец уже не участвовал в последнем выездном матче с полтавской «Ворсклой», который завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Напомним также, что прошедший 24 февраля в Одессе поединок «Черноморца» с «Карпатами» завершился вничью — 0:0.