Имущественная комиссия передумала и рекомендовала художника-евромайдановца на пост директора Художественного музея

Комиссия Одесского облсовета по управлению имуществом поддержала кандидатуру художника Александра Ройтбурда на пост директора Художественного музея. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 5 марта.

Напомним, ранее комиссия облсовета по культуре, напротив, отказалась рекомендовать Ройтбурда на пост директора и выносить соответствующее решение на рассмотрение облсовета.

Вопрос всё-таки будет вынесен на сессию 14 марта: руководство облсовета предпочитает переложить вопрос о том, быть ли Ройтбурду директором музея, на плечи депутатского большинства.

В декабре 2016 года Александр Ройтбурд выиграл конкурс на пост директора музея, однако против этого выступают ряд депутатов облсовета, и назначение до сих пор так и не состоялось.