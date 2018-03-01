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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Имущественная комиссия передумала и рекомендовала художника-евромайдановца на пост директора Художественного музея

Категория: Новости

Имущественная комиссия передумала и рекомендовала художника-евромайдановца на пост директора Художественного музея

Комиссия Одесского облсовета по управлению имуществом поддержала кандидатуру художника Александра Ройтбурда на пост директора Художественного музея. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 5 марта.

Напомним, ранее комиссия облсовета по культуре, напротив, отказалась рекомендовать Ройтбурда на пост директора и выносить соответствующее решение на рассмотрение облсовета.

Вопрос всё-таки будет вынесен на сессию 14 марта: руководство облсовета предпочитает переложить вопрос о том, быть ли Ройтбурду директором музея, на плечи депутатского большинства.

В декабре 2016 года Александр Ройтбурд выиграл конкурс на пост директора музея, однако против этого выступают ряд депутатов облсовета, и назначение до сих пор так и не состоялось.

Имущественная комиссия передумала и рекомендовала художника-евромайдановца на пост директора Художественного музея

 



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