Идти быстрее, чем ехать!

С такой невеселой перспективой столкнулись сегодня днем сотни одесситов на улице Канатной.

Автомобили, троллейбусы и маршрутные автобусы двигались там в сторону города со скоростью не более 2 километров в час.

Поэтому многие пассажиры, не выдержав этой «пробуксовки», выходили из транспорта и, несмотря на обледенение, ещё не везде расчищенного тротуара, предпочитали идти пешком.

По информации в соцсетях и ряде СМИ, причиной такой ситуации стало ДТП с участием двух маршруток на пересечении улиц Канатная и Пироговская.

Однако, как смог убедиться наш корреспондент, это не соответствует действительности.

Истинной причиной транспортного затора, растянувшегося от Греческой до Пироговской, стали раскопки, которые проводят ремонтники на Канатной, поблизости от пересечения с Пироговской. В результате этого проезд идет всего по одной полосе, которая к тому же периодически перекрывается курсирующими тракторами ремонтников.

Отметим, что оставленный проезд настолько узок, что в него едва вписывается троллейбус.