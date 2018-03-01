Идти быстрее, чем ехать!

С такой невеселой перспективой столкнулись сегодня днем сотни одесситов на улице Канатной.
Автомобили, троллейбусы и маршрутные автобусы двигались там в сторону города со скоростью не более 2 километров в час.
Поэтому многие пассажиры, не выдержав этой «пробуксовки», выходили из транспорта и, несмотря на обледенение, ещё не везде расчищенного тротуара, предпочитали идти пешком.
По информации в соцсетях и ряде СМИ, причиной такой ситуации стало ДТП с участием двух маршруток на пересечении улиц Канатная и Пироговская.
Однако, как смог убедиться наш корреспондент, это не соответствует действительности.
Истинной причиной транспортного затора, растянувшегося от Греческой до Пироговской, стали раскопки, которые проводят ремонтники на Канатной, поблизости от пересечения с Пироговской. В результате этого проезд идет всего по одной полосе, которая к тому же периодически перекрывается курсирующими тракторами ремонтников.
Отметим, что оставленный проезд настолько узок, что в него едва вписывается троллейбус.