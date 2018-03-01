В Одесскую область доставлено двадцать тысяч доз вакцин от кори

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом в соцсетях сообщает губернатор Максим Степанов. По его словам, таким образом, Одесская область получила самую большую в стране партию вакцин.
«Теперь мы сможем поддерживать уровень вакцинации на безопасном 95% уровне!», —отмечает глава региона.
Он сообщает, что поступившая партия уже расписана по всем районам и городам региона.
Однако, по имеющейся неофициальной информации, получена она еще далеко не везде.
Напомним, что острый дефицит вакцин от кори отмечался в Одесской области в течение двух месяцев.