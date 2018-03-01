Один тепловоз General Electric обойдется Украине в 3,5 млн долларов

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, комментируя обнародованный в системе ProZorro отчет о заключении договора от 23 февраля с ООО " GE Украина" на поставку локомотивов на 140,4 миллиона долларов.

"Пресс-центр Укрзализныци уточняет, что один тепловоз General Electric обойдется Украине примерно в 3,5 млн долларов. Напомним, что в системе ProZorro обнародован отчет о заключении договора с ООО «GE Украина» на поставку локомотивов на 140,40 млн долларов для дальнейшей передачи их в лизинг. Более 28 млн долларов от этой суммы вернутся в бюджет Украины как НДС и более 11 млн долларов останутся в Украине за счет локализации производства в стране. Таким образом Украине один тепловоз General Electric обойдется примерно в 3,5 млн долларов", - рассказали в ведомстве.

В компании напомнили, что 23 февраля 2018 года в главном офисе Укрзализныци подписан пакет важных документов долгосрочного партнерства с компанией General Electric. С них начинается первый этап сотрудничества с GE для обновления и модернизации парка тепловозов Укрзализныци. В частности, подписано рамочное соглашение между Укрзализныцей и GE в отношении 15-летнего партнерства в обновлении и модернизации тягового подвижного состава. В конце 2018 года и в течение первого квартала 2019 года планируется поставка 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%. Их производство стартует в начале 2018 года в США и первые поставки запланированы уже этой осенью.

Как сообщалось в СМИ, ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» обнародовал 3 марта в системе ProZorro отчет о заключении договора от 23 февраля с ООО «GE Украина» на поставку локомотивов на $140,40 млн. для дальнейшей передачи в лизинг. В отчете указано количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства «Дженерал электрик компани» (США)– 30 штук, и их стоимость – $4,68 млн. Срок действия договора определен 28 февраля 2019 года с возможностью продления.