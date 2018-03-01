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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

На ограждение школы №122, возле которой была перестрелка, потребуется 1,5 миллиона грн.

Категория: Новости

На ограждение школы №122, возле которой была перестрелка, потребуется 1,5 миллиона грн.

Одесскому горсовету предлагают выделить из муниципального бюджета полтора миллиона гривен для ограждения школы №122, возле которой 19 января произошла перестрелка с несколькими погибшими.

Данное решение 5 марта одобрила комиссия по вопросам бюджета.

Как было отмечено в ходе заседания, во время перестрелки на Новосельского, «дети чудом не пострадали», и впредь учеников нужно обезопасить от подобных угроз.

На установку забора потратят половину суммы, которую получит учебное заведение. Ещё 1,5 миллиона планируют потратить на ремонт пищеблока, а также разработают проект решения проблем с ремонтом канализации и починку кровли.



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