На ограждение школы №122, возле которой была перестрелка, потребуется 1,5 миллиона грн.

Одесскому горсовету предлагают выделить из муниципального бюджета полтора миллиона гривен для ограждения школы №122, возле которой 19 января произошла перестрелка с несколькими погибшими.

Данное решение 5 марта одобрила комиссия по вопросам бюджета.

Как было отмечено в ходе заседания, во время перестрелки на Новосельского, «дети чудом не пострадали», и впредь учеников нужно обезопасить от подобных угроз.

На установку забора потратят половину суммы, которую получит учебное заведение. Ещё 1,5 миллиона планируют потратить на ремонт пищеблока, а также разработают проект решения проблем с ремонтом канализации и починку кровли.