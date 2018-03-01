«Гулял, никого не трогал, а мне «шьют» срок!»

По имеющимся данным, примерно так реагирует на задержание житель города Южного, задержанный на улице полицейскими.

Напомним, что накануне полицейские задержали в Южном на улице мужчину, который, по их словам, употреблял спиртные напитки и вел себя неадекватно.

В ходе проверки у него был обнаружен кастет.

А поскольку, согласно действующему законодательству, кастеты относятся к категории холодное оружие, то теперь за его ношение виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Впрочем, для начала уголовного производства еще предстоит дождаться выводов экспертизы. Ведь, согласно действующим правилам, если вес кастета составляет менее ста граммов, то он не относится к холодному оружию.