Закупленные троллейбусы постепенно поступают в Одессу, подаренных автобусов пока нет

Об этом рассказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько. По его словам, поставка закупленных в Белоруссии троллейбусов проходит строго по плану.

В Одессу прибыл уже четвертый по счету троллейбус. После окончания всех подготовительных работ он, как и три предыдущих «собрата», будет функционировать на маршруте №9.

Который сейчас является, своего рода, образцово-показательным маршрутом, существенно «подвинувшим» число дублирующих его маршруток.

Напомним, что всего до конца года в Одессу должны поступить все сорок семь закупленных новых троллейбусов, с низким полом, доступным для колясок, кондиционером и запасом автономного хода, позволяющим объезжать заторы.

Что касается тридцати подаренных прошлой весной стамбульской мэрией автобусов, то пока ни один из них еще не передан Одессе.

Чиновник пообещал, что этот вопрос будет решаться в ходе командировки одесских муниципальных чиновников в Стамбул, которая запланирована уже на март.