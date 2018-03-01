После открытия нового единого центра предоставления административных услуг число обслуживаемых горожан возросло более, чем втрое

Об этом рассказал в ходе совещания в мэрии городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, ранее, когда социальные службы были разбросаны по всему городу, через них могли пройти не более четырех тысяч человек в месяц. Теперь, после открытия Центра в здании «Краяна» на улице Косовой – до пятнадцати тысяч.

Таким образом, по мнению мэра, уже это наглядно подтверждает правильность линии муниципалитета по сведению всех городских служб в одном здании. Где одесситы не только могут получить весь комплекс услуг в одном месте, но и намного быстрее и в комфортной обстановке.

«Жители города должны чувствовать, что власть о них заботится!», — резюмировал мэр.