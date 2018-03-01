Выделение долей в натуре из общего недвижимого имущества

Любое недвижимое имущество, частное домовладение или квартира имеют свою жилую и общую площадь.

Поэтому могут быть разделены между несколькими владельцами.

Такое случается, когда на один объект претендуют несколько человек, например, раздел имущества при разводе, или вступлении в наследство. В такой ситуации наиболее эффективным решением проблемы является выделение в натуре доли из общего имущества.

Каждый владелец права собственности согласно ст. 358 Гражданского кодекса Украины пользуется равными правами с другими совладельцами по владению, пользованию и распоряжению имуществом, имеет право на возмездное или безвозмездное отчуждение другому лицу своей доли в общем имуществе с согласия совладельцев.

Кроме того, Гражданским кодексом Украины предусмотрено, что каждый из участников общей долевой собственности имеет право требовать выделения своей доли из общего имущества.

Способы выделения доли участника общей долевой собственности в натуре:

Заключить с другими сособственниками нотариальный договор об определении порядка пользования квартирой, домом и т.д. Это наименее затратный и простой способ, однако как ни странно, наиболее редкий. Поскольку сособственники имущества не всегда могут мирно договориться между собой и определить, кто какой частью имущества будет пользоваться.

Если соглашение о разделе имущества и согласования с размером частей в натуре и порядком пользования этими частями не достигнуто, то по иску любого изу частников имущество делится в натуре судом.

Выдел доли в домовладении

Сразу нужно отметить, что домовладение состоит из земельного участка и находящихся на нем различных хозяйственных построек. Для того чтобы провести раздел домовладения в натуре, необходимо учитывать то, чтобы каждый собственник своей части мог осуществлять свое право пользования и распоряжения имуществом, не принося неудобств другим совладельцам. Поэтому раздел домовладения происходит с учетом возможности каждого совладельца иметь свой земельный участок и отдельные входы в жилое помещение и на участок. Иногда выдел в натуре не дает возможности оборудования отдельного прохода на участок, поэтому предлагается часть земельного участка для общего пользования. Для проведения экспертизы независимыми и квалифицированными экспертами в соответствии с действующим законодательством и с применением современного оборудования рекомендуем обратиться в Судебную независимую экспертизу Украины.

При невозможности выдела доли в натуре или установления порядка пользования домом владельцу доли с его согласия присуждается денежная компенсация. Ее размер определяется по соглашению сторон, а при отсутствии такого соглашения – судом на основании действительной стоимости дома на время рассмотрения дела. Под действительной стоимостью дома понимается денежная сумма, за которую он может быть продан в данном населенном пункте или в данной местности. Для определения такой стоимости при необходимости назначается экспертиза.

Бывают случаи, когда при разделении дома в натуре участникам общей долевой собственности может быть выделена обособленная часть дома, которая соответствует размеру их доли в праве собственности. В тех случаях, когда для разделения необходимо переоборудовать и перепланировать дом, это осуществляется при наличии разрешения исполкома местного совета.

При разделении жилого дома суд обязан указать в решении часть дома, которая отделена (изолирована после переоборудования), какую долю в имуществе она составляет, а также какие подсобные здания передаются владельцу.

Выдел доли в квартире

Квартира представляет собой специфический объект недвижимости и отличается от домовладения. Поэтому выдел доли квартиры в натуре имеет свои трудности. Главной особенностью является невозможность (в большинстве случаев) оборудования отдельного входа в выделенное жилое помещение. Иногда выдел в натуре невозможен, и тогда вопрос разграничения может быть решен путем установления порядка пользования квартирой. При этом жилая площадь будет поделена между совладельцами, а такие места, как ванна, туалет, кухня, коридор и прихожая останутся в совместной собственности. Еще один нюанс – адрес проживания. Владельцы выделенных долей должны иметь каждый свой собственный адрес. Это означает, что при выделении в натуре происходит переоборудование бывшего в общей собственности дома в несколько равнозначных – по количеству владельцев. Исключением могут быть квартиры, расположенные на первом этаже. Иногда в них можно оборудовать несколько отдельных входов, но это должно происходить с учетом всех строительных норм и правил. Строительно-техническая экспертиза будет являться основным доказательством при разрешении подобных споров или утверждении порядка пользования у нотариуса.

Для чего происходит выдел доли в натуре?

Это нужно для того, чтобы каждый совладелец недвижимого имущества мог владеть и распоряжаться своей собственностью, не нарушая прав других собственников. Выдел доли позволяет совершать со своей частью имущества различные гражданско-правовые действия (оставлять в залог, продавать, оформлять ипотеку, устанавливать отдельные счетчики).

Ориентировочный перечень необходимых документов:

правоустанавливающие документы на объект недвижимости с указанием долей;

технический паспорт;

правоустанавливающие документы на землю.

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Аспирант кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна