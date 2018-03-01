Хайперлуп или Нью-Васюки украинской власти

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время недавней пресс-конференции в Киеве сообщил, что Украина присоединяется к когорте стран, которые, в полном смысле этого слова дерзнули реализовать у себя … очередной проект будущего Илона Маска по строительству сверхскоростных поездов Hyperloop (Хайперлуп). «Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии HypeUA. Сверхскоростные железные дороги, движущиеся со скоростью 500-600 км/ч, уходят в прошлое с появлением Hyperloop. Для Украины это способ войти в ряд передовых стран», — грезил министр.

По его словам, Украина находится в пятёрке стран, разрабатывающих эту технологию, и является одной из немногих, где этот проект будет реализовываться не только посредством привлечения частных инвестиций, но и при финансовой поддержке государственного бюджета. Окончательный бюджет проекта обещают озвучить через 2-3 недели.

По словам Омеляна, разрабатывать технологию Hyperloop в Украине наряду с министерством будут — Национальная академия наук Украины, «Укроборонпром», завод «Южмаш», Интерпайп.

В рамках амбициозного проекта запланировано три стадии реализации. Первая стадия предполагает оценку целесообразности проекта силами Академии наук. Тестовая площадка для испытаний будет строиться на второй стадии в Днепре, и не в заоблачном будущем, а непосредственно в следующем году. Третий этап предполагает внедрение в промышленное производство. Пилотная ветвь поезда будущего должна соединить Киев и Одессу.

«Наша цель — чтобы те наработки, которые мы получим в процессе работы над проектом, были базовыми для использования во всем мире, — заявил Омелян. — Мы писали письма Маску. Он обещал к нам приехать. К сожалению, Маск опаздывает, мы начинаем без него».

Немного деталей в холодном море цифр

Со всей ответственностью могу предположить, что не все мои дорогие читатели внимательно следят за достижениями научно-технического прогресса и космическими изысканиями последнего времени. Оно понятно и простительно, ведь эти изыскания в жизни простого человека в Украине ничего не меняют. Могу даже предположить, что многие с гордостью за человеческий гений следили на экранах ТВ или мониторах за тем, как Илон Маск 22 февраля запустил в совместном проекте с американским космическим агентством NASA на околоземную орбиту сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy 9 с двумя спутниками связи, призванными стать частью глобальной системы «негелиоцентрического» мирового интернета.

И вот, в аккурат под эти события вселенского масштаба, нам, обычным украинцам, наши же чиновники предлагают представить себе, что по проекту Илона Маска — канадско-американского предпринимателя, футуриста-изобретателя, мечтающего колонизировать Марс, и по совместительству миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla (электромобили), будет модернизирована транспортная инфраструктура Украины, проще говоря, система пассажирских и товарных перевозок, вернее всего, что от неё осталось разрушенного и неразворованного с советских времён.

Что же это за проект такой немеряной благотворительности и альтруизма? Давайте познакомимся с сущностью проекта Hyperloop и его технологическими особенностями более детально.

Транспортная система Hyperloop по замыслу Илона Маска, если говорить упрощенно, представляет из себя трубу большого диаметра (3 м), построенную между начальным и конечным пунктом маршрута. Труба должна быть сборная и располагаться на пилонах — бетонных подпорках. Внутри этой трубы с помощью магнитов и турбин перемещаются специальные капсулы на воздушной подушке. Суть системы основывается на технологии линейного индукционного двигателя. Интервал движения поезда-капсулы на 28 посадочных мест составляет от 30 сек. до 2 мин.

Илон Маск уже очень давно продвигал эту идею, прежде всего, с целью разгрузить перегруженные потоки и магистральные направления, но ни одна страна мира не изъявляла желания переходить на «луповские» технологии, поскольку это не только затратно, но и небезопасно. На данный момент компания Маска всё-таки отобрала девять маршрутов в Европе. Самый короткий из представленных маршрутов, длина которого 90 км, соединит Эстонию и Финляндию. Самые длинные ветви Hyperloop будут располагаться в Германии и Великобритании — 1991 км и 2271 км соответственно. Дата для развертывания первых маршрутов Hyperloop — 2021год.

Уже на стадии подготовки проекта выделены основные недостатки технологии Hyperloop:

а) минимальный утечка воздуха из капсулы приведет к сбою всей системы;

б) малый размер капсулы, ограничивающий движение пассажиров во время поездки, что может стать существенным препятствием для людей с клаустрофобией или другими хроническими заболеваниями;

в) в случае возникновения стихийного бедствия существует серьезная угроза для жизни всех людей, которые находятся внутри капсулы, например, внезапно брошенный камень может привести к катастрофе;

г) капсула имеет кинетическую энергию более 3 миллионов джоулей, что соответствует энергии от 75 до 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Поэтому Hyperloop не может пройти через жилые или городские районы, так как представляет значительную угрозу для безопасности.

Как уже отмечалось, одной из причин скептического отношения в мире к новой технологии является высокая стоимость её реализации. Эксперты аналитического центра «Украинский институт будущего» (UIF) просчитали возможные экономические последствия от внедрения Hyperloop в Украине.

Например, в 2016 году оценка строительства 1 км Хайперлупа равнялась 16-18 млн. долл., причём в проекте подчёркивалось, что это цена — без учета приобретения земельного участка и эксплуатационных расходов. Вот почему строительство Hyperloop, как правило, предусматривает привлечение государства к финансированию проекта.

Так, прогнозируемая стоимость ветки Hyperloop «Киев-Одесса» ориентировочно должна приблизиться к 3 600 000 000 долл. Для покрытия только эксплуатационных расходов стоимость билета «Киев-Одесса» должна равняться 19,9 долл. или 518 грн., но для того чтобы проект окупился хотя бы через 30 лет цена билета должна быть не менее 4 384 грн., то есть 170 долл., а время поездки — 31 мин. Для сравнения: по состоянию на июнь 2017г. билет на поезд «Интерсити» «Киев-Одесса» стоил 324 грн., время поездки – 6 часов. Билет на самолет «Киев-Одесса» – 2970 грн., время поездки – 1час.

Для нашего государства строительство Hyperloop будет стоить в 4 раза дороже, чем финансирование дорожной отрасли в Украине, в 3 раза больше, чем капитальные инвестиции в «Укрзализныцю», и в 3 раза больше, чем средства, выделенные на развитие аэропортов в Украине. В результате исследований сделан вывод, что реализация Hyperloop в Украине в настоящее время является экономически нецелесообразной из-за значительной сложности в финансировании инвестиционных высокотехнологичных проектов и их окупаемости.

И ничего удивительного в таких утверждениях нет. Если, например, человек болен и слаб, бесполезно ожидать от него олимпийских показателей в спорте. Всем понятно, что необходимо сконцентрировать усилия на отработке простейших и посильных для больного упражнений лечебной гимнастики, постепенно добавляя и усложняя физическую нагрузку. Это, конечно, в случае, если желают больному скорейшего выздоровления… Но если врач-хапуга заинтересован в пролонгации болезни, а больной полностью в его власти, что остаётся больному? Правильно, смеяться!

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…

Украинская общественность отреагировала на анонсирование «маниловских» планов родных чиновников на бюджетные средства жёстким смехом. Смех издревле — главное народное оружие!

Перво-наперво сравнили проект с «раздачей слонов» и «материализацией духов». Вся прогрессивная общественность достигла единого мнения, что предлагаемый проект — это, конечно же, шаг вперёд в высоких технологиях по сравнению с баржами Гройсмана, перевозившими по Днепру арбузы минувшим летом. Нешуточный спор возник на предмет того, сколько нашей ушлой власти удастся «освоить» под это дело миллионов Илона Маска.

В этом разрезе народ припомнил власти все подобные аферы: и как Владислав Каськив в ранге главы Госинвестпроекта начинал строительство воздушного экспресса «Борисполь-Киев», что созданы были даже ГП «Воздушный экспресс» и проектный институт НИИ Киевгипротранс, которые к сему часу разорились, а воздушного экспресса так никто и не дождался, и только пару чиновников остались «в шоколаде».

Припомнили тому же Омеляну, сколько раз им был разрекламирован заход на украинский рынок авиапассажирских перевозок ирландского лоукоста «Райанэйр» эконом-класса, и по каким причинам этот проект «пролетел» над Украиной (наша газета посвятила разбору полётов в этом вопросе отдельную статью). Вспоминает народ нереализованные проекты городских электричек и ветку киевского метро на Троещину, строящуюся в течение 4-х лет без всякой надежды на окончание.

Природная предприимчивость и смекалка позволила некоторым даже выдвинуть несколько бизнес-идей по преодолению слабой окупаемости проекта Хайперлуп в Украине, как то: например, открытие киосков с шаурмой на станциях прибытия или курсирование по вакуумной капсуле во время передвижения цыган с ручным медведем или продавцов семечек.

Даже мои любимые бабушки, самая активная часть населения, общаясь на остановках, риторически вопрошали: «А что, мы уже в совершенстве овладели искусством ямочного ремонта дорог? Да так, чтоб каждое лето не начинать его заново, и чтоб асфальт пальцами не ломался? А что, во все сёла и посёлки городского типа каждый Божий день ходит хоть какой-нибудь транспорт? Может, для начала восстановим систему пригородных электричек и «кукурузных» сельских аэропортов?»

Народ у нас образованный, потому чаще всего общественность вспоминала классику, особенно Остапа Бендера, который, используя свои знаменитые 400 сравнительно честных способа отъема денег у населения, мог бы органично влиться в ряды нашего украинского истеблишмента. А проект Хайперлуп ассоциировался с бендеровским проектом превращения заштатного городка Новые Васюки в город будущего Нью-Васюки.

Вслушайтесь, мои дорогие читатели, в нетленные строки Ильфа и Петрова: «Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!» Вам эти мечтания ничего не напоминают?

Но потехе — только час, а посему следует трезво осознавать, что гениальный футуристический спич Остап Бендер использовал для прикрытия собственного неумения играть в шахматы. Но наша бездарная власть даже не удосуживается придумыванием убедительных поводов для освоения бюджетных средств, что является верным признаком спешных сборов временщиков или скорого побега. Возможно, в женском платье.