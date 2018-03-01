Авария в неаварийном доме

Ох, уж этот жилой фонд в исторической части города! То балконы сразу «парами» валятся, то очередное обрушение самих зданий. Обычно после этого следуют сообщения, что дом считался аварийным или ветхим.

Обрушение на ул. Нежинской, 40 словно «смело» привычные пояснения о ветхости и аварийности старых домов: это здание аварийным как раз не считалось.

Все произошло внезапно, неожиданно: вдруг появилась трещина, один из жителей дома собирался сообщить об этом в ЖКС. Не успел: поздним вечером произошло обрушение. В таких случаях радостно сообщают: никто не пострадал. В том смысле, что все остались живы.

Но насчет «страданий» как раз никак нельзя согласиться. Во-первых, в больницу была доставлена пожилая женщина, которая, в силу болезни, подняться не могла. Она осталась жива, но была доставлена в больницу. Во-вторых… Вы себе состояние жильцов представляете? С этими людьми разговаривать страшно: они не знают, что теперь делать, как находиться в квартирах, как укладываться спать. И вообще, как теперь жить, учитывая угрозу нового обвала, отключение газа из-за случившегося и прочие «удобства». Люди рассказывают, что боятся подходить к завалам и собственным квартирам: мало ли какой очередной «сюрприз» внезапно может произойти?

Да, обрушение было частичным: обвалились квартира на втором этаже, чердачное перекрытие, крыша и лестничная клетка жилого дома на общей площади 100 кв. м. Пострадавшую – сильно перепуганную случившимся пенсионерку – в больницу доставили спасатели: сын женщины во время обвала вышел в аптеку.

Всего в этом доме – памятнике архитектуры почти полуторавекового возраста – 14 квартир, в которых проживают более сорока человек. Люди рассказывают, что давно жаловались на состояние крыши и чердака.

Что же дальше? Вопрос о сложившейся ситуации в тот же день решался в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Директор департамента городского хозяйства Александр Козловский сообщил, что дом, где случилась беда, аварийным не считается, и «сейчас рассматривается вопрос о предоставлении людям жилья из фонда временного проживания».

Он также сообщил, что теперь дом должны осмотреть эксперты, которые и будут определять и причину обрушения, и определять стоимость ремонта, если этот ремонт вообще при создавшейся ситуации возможен.

– После заключения экспертов мы примем решение относительно дальнейшей судьбы флигеля. Я так думаю, надо будет произвести разборку завала и усилить конструкции той части здания, которая примыкает к обвалу. Будем или восстанавливать, или отселять людей на постоянное место жительства, – сообщил чиновник.

Побывав через день после разрушения на Нежинской, 40, узнаем: временное жилье, как рассказывает хозяин обвалившейся квартиры Сергей, ему с мамой и в самом деле выделили. Мать пока находится в больнице, ее состояние, в общем, не вызывает опасений. Но вот ведь проблема: в свою квартиру он попасть никак не может: это запрещено, да и элементарно опасно, тем более, что мало что осталось от самой квартиры. А там вещи, документы.

– Мне сейчас нужно справки разные собирать, но я не могу ни одного документа предъявить даже о приватизации нашей с мамой квартиры, не говоря уже о других элементарных вещах. Да и что теперь будет с нашим разрушенным жильем, тоже не знаю. Сколько мы с матерью сможем жить в квартире, которую нам выдали временно?.. У меня сейчас гораздо больше вопросов, чем ответов. Слава Богу, хоть живы остались, – говорит Сергей.