Злейшим на предобрейшее или языковые размолвки в ПАСЕ

«Мы идем в Европу» – навязшая в зубах идеологема постмайданной пропаганды. Европейский цивилизационный выбор и вектор развития страны – фундамент новой украинской национальной идентичности, за которую боролись, отстаивали, стояли на Евромайдане, отдавали жизни и т.п. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) – один из двух главных уставных органов Совета Европы, консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. Украина – член ПАСЕ – краеугольный камень ее внешней политики и дипломатии. Почему же так неудачно складываются отношения действующей власти с самим сердцем Европы как таковой?

Зимняя сессия ПАСЕ: хроника взаимного непонимания

Нынешняя зимняя сессия ПАСЕ оказалась непростой для Украины. Сразу две резолюции с негативной тональностью в адрес украинской власти приняли депутаты на заседании во вторник, 23 января. Резолюция ПАСЕ о защите и развитии региональных языков и языков нацменьшинств в Европе уже во второй раз ткнула носом Украину во все недостатки принятого осенью закона об образовании. А резолюция о гуманитарных последствиях войны в Украине макнула в так называемый Закон «о деоккупации». Начались неприятности с выбора нового главы Парламентской ассамблеи Совета Европы, итальянца Микеле Николетти, который является сторонником активного диалога с Россией. Но настоящий сюрприз ждал украинскую делегацию уже на следующий день. Были приняты сразу две неприятных для Украины резолюции: резолюция «Защита и развитие региональных языков и языков нацменьшинств в Европе» (без упоминания об Украине), но дух и буква документа полностью противоречили магистральной линии украинской власти в гуманитарных вопросах, в первую очередь закону об образовании. В резолюции ПАСЕ, которая является, по сути, сводом европейских стандартов в данной сфере, рекомендуется «во всех возможных случаях обеспечить языкам нацменьшинств статус второго официального языка в тех регионах, где такие языки традиционно используются, с учетом конкретных условий и исторических традиций, характерных для каждого региона». В резолюции рекомендовано обеспечить возможность обучения на региональном языке или языке меньшинства на протяжении всего периода обучения, начиная с дошкольного, начального и среднего образования, до профессиональной подготовки и высшего образования, по крайней мере для учеников, чьи семьи этого желают. Страны-члены ПАСЕ рекомендовали «обеспечить реальную возможность того, чтобы сотрудники государственных администраций или служб могли предоставлять информацию и услуги на соответствующих региональных языках или языках нацменьшинств», а в сфере медиа – «воздерживаться от применения ограничительных правовых и политических мер, таких как обязательства по субтитрованию/переводу и обязательные квоты для программ на официальном языке». Это – плевок в лицо всей государственной политике насильственной украинизации, которую последние 4 года так осатанело осуществляет действующая власть Украины.

Дурной тон

Принятию резолюции предшествовал доклад депутата от Венгрии Розы Хоффманн, которая напомнила о том, что Украина уже подвергалась критике из-за закона об образовании на предыдущей сессии ПАСЕ, в октябре 2017 года. В той резолюции отмечалось, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В украинской делегации тогда на критику ответили заявлением, что решения ПАСЕ не имеют юридической силы. 23 января 2018 г. ситуация повторилась. Это уже дурной тон. «Я твердо убеждена, что при принятии нового законодательства Украина не выполняет свои международные обязательства и стандарты Совета Европы», – вот что писала Роза Гоффманн при подготовке доклада и проекта уже январской резолюции. «Новый украинский закон об образовании трактует язык, на котором говорят национальные меньшинства, как иностранный. Это делает обязательным использование государственного языка в обучении, и только определенные предметы могут преподаваться на официальных языках Евроcоюза, начиная с пятого класса, в условиях, которые до сих пор не определены. Это фундаментальное концептуальное отличие: преподавание на немецком, польском, венгерском, румынском, болгарском, словацком или греческом языках не оправдывается тем, что они являются европейскими языками, но тем, что это – родные языки меньшинств, проживающих в Украине... Такое решение не учитывает языки меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза», – заявила Хоффманн. Эксперт-международник Олег Волошин, присутствующий на сессии в Страсбурге, поведал о деталях обсуждения этого доклада. «Финский депутат прямо сказал, что научные исследования подтверждают: дети, с ранних лет изучающие несколько языков или живущие в билингвальных семьях, приобретают более высокий уровень IQ. И только представители «ура-патриотических» фракций Рады в ПАСЕ решились выступать с критикой резолюции, чем только подтвердили: навязанный ими Украине курс не имеет ничего общего с движением в европейское правовое и ценностное пространство», – отмечает Волошин. Депутат от «Самопомощи» Сергей Кираль – один из авторов законопроекта «О государственном языке», в тексте которого предлагается ввести уголовную ответственность за попытки закрепления на законодательном уровне в Украине многоязычия, попытался внести в резолюцию ПАСЕ, название которой: «Защита и продвижение региональных языков и языков национальных меньшинств в Европе», правку о необходимости защиты языка большинства. Ее депутаты ПАСЕ отклонили. В резолюции четко сказано о том, что «каждое государство должно обеспечить комплексное обучение на языках национальных меньшинств на всех уровнях образовательного процесса: и дошкольном, и среднем, и высшем. «Текст резолюции ПАСЕ содержит рекомендацию о необходимости отмены всех политических и правовых ограничений на вещание по телевидению или по радио на официальном языке. То есть, наш скандальный «квотный закон», по которому 65% эфиров теле– и радиокомпаний должны вести вещание на государственном языке, также идет вразрез с этой резолюцией, – заявил член ПАСЕ от Украины, народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. – Практически во всех выступлениях парламентариев касательно этой резолюции проходит мысль, что культурное и языковое разнообразие – это главный принцип всех стран – членов Совета Европы. И задача государств, в том числе и Украины, – обеспечить соблюдение этого принципа». Политолог Руслан Бортник считает: «Если взять языковую резолюцию, которая была просто разгромна для Украины, то сегодня языковые проблемы выносят на более широкий уровень. Тактика нынешней украинской власти – не замечать эти обвинения. Все понимают, что эти резолюции имеют рекомендательный характер. Санкции за невыполнение этих резолюций наступают очень медленно, поэтому будет полное игнорирование, попытки исказить, сфальсифицировать значимость этих документов, чтобы общество не узнало об истинной сути. Но ошибочно полагать, что эти резолюции ничего не означают. В какой-то мере они становятся бомбами замедленного действия. В итоге они влияют на международные иски, а это ослабляет украинскую позицию. На примере той же языковой резолюции: каждый гражданин, который считает, что закон об образовании ущемляет его права, сможет впоследствии обратиться в европейские суды с отсылкой на эти резолюции, и он выиграет». По его словам, принятие этих документов для Украины не пройдет бесследно. «Мы видим, что в Европе нарастает определенное раздражение от действий украинской власти сразу по многим направлениям – от коррупции и до гуманитарных вопросов. Через какое-то время нам все это еще вспомнят», – считает он. «Решения ПАСЕ не имеют юридического характера. Но есть система общественного мнения в Европе. И с ним Украина должна считаться. Возможно, это начало краха внешнеполитической доктрины украинской власти», – считает политический эксперт Андрей Золотарев.

Судьба евроинтеграционного вектора

Так называемый «евроинтеграционный вектор» оказался просто идеологическим жупелом, под знаменем которого к власти в Украине просочились ее нынешние правители. С Европой постмайданная власть имеет коренные различия в ценностях между реально обеспечивающим права и свободы всех своих граждан либеральным Европейским проектом, который лежит в основе ЕС, и Украинским националистическим проектом принудительной тотальной нивелировки всех различий между гражданами внутри своей страны, что не имеет ничего общего с обеспечением этих прав и свобод русскоязычного населения, т.е. подавляющей части жителей Украины.