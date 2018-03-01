Слезы вместо медалей

Национальный олимпийский комитет Украины установил суммы призовых за медали на двадцать третьих зимних олимпийских играх в Южной Корее. За первое место, а точнее золотую медаль положено 125 тысяч долларов. 70 тысяч долларов НОК дает за серебряную медаль. И 55 тысяч – за бронзовую. Наши спортивные функционеры немногим рисковали, если посмотреть на котировки букмекеров. На победу ставки были небольшими. Больше всего надежд наши спортивные руководители возлагали на биатлонистов. Соответствующим образом формировалась и олимпийская команда. Биатлонисты заняли более 50% всех мест, предоставленных Украине на зимних Олимпийских играх. Больше всего надежд было на женскую биатлонную эстафету. Поскольку на предыдущих зимних Олимпийских играх в Сочи наши девушки завоевали золотую медаль. Однако на нынешних играх вместо медалей болельщики увидели лишь рыдания и слезы. Из золотой олимпийской биатлонной эстафеты в Сочи только Юлия Джима боролась на трассе достойно. И способствовала тому, что Украина после провала на первых двух этапах вышла на одиннадцатое место. А на предыдущих этапах бежали сестры Семеренко. Позже в интервью чемпионка сочинской олимпиады Вита Семеренко объясняла свой провал тем, что всю ночь успокаивала свою сестру Валентину, которая безудержно рыдала из-за того, что той не доверили роль финишера эстафеты, предоставив ее более молодой Анастасии Меркушиной. Надо сказать, что в нынешнем зимнем сезоне Настя звезд с неба не хватала. Но могло сыграть роль то, что в тренерском корпусе национальной сборной Украины оказался отец Анастасии Меркушиной. Возможно, он и повлиял на участие Насти. Но решили прикрыться традиционной ссылкой на то, что дают дорогу молодым. Кстати, Анастасия Меркушина тоже рыдала подобно Валентине Семеренко, когда провалилась в одной из индивидуальных гонок на олимпиаде в Южной Корее. Тогда эти слезы сочли слезами патриотизма и посчитали, что за битого двух небитых дают. И тренеры тогда успокоили Анастасию Меркушину. Но на всякий случай устроили ей экзамен в виде биатлонной гонки с другой золотой медалисткой Сочи Еленой Пидгрушной. Настя этот экзамен выиграла. Однако непонятно, для чего на зимние игры в Южную Корею привезли Елену Пидгрушную. Если для того, чтобы доверить ей вынос украинского флага, то эту функцию можно было бы поручить и другому спортсмену. А не везти за тридевять земель спортсменку, которая проболела практически весь сезон. И на майора Национальной гвардии Елену Пидгрушную не рассчитывали как тренеры, так и спортивные функционеры. Не слишком ли расточительно тратить миллионы гривен на подготовку биатлонистки, которая заведомо не выходила на старт? Наши спортивные функционеры имели бы весьма бледный вид, не случись олимпийской победы Александра Абраменко в лыжном фристайле. По иронии судьбы глава НОК Сергей Бубка и министр спорта Юрий Жданов прибыли на лыжный стадион как раз к торжеству украинца. Теперь нашему министру спорта будет случай приобщить себя к олимпийской победе лыжного акробата из Николаева. А может быть, он, наконец, озаботится и обновлением тренировочной базы, которая давно пришла в упадок. Министру спорта следует подумать и над строительством хотя бы тренировочной эстакады для разгона скелетона, о которой пока только мечтают наш единственный скелетонист Владислав Гераскевич и его отец и тренер Михаил. Юный студент Национального университета имени Шевченко Влад Гераскевич произвел настоящий фурор в мире скелетона, показав двадцать первый результат, а в последней попытке даже вышел на седьмое место. И только потому, что окончательное время бралось по сумме всех попыток, место Гераскевича в турнирной таблице оказалось двадцать первым. Но его уже заманивают и поляки, и хорваты. Обещают ему хорошие условия, которых не могут дать в Украине. Тренировочная база нужна и конькобежцам, а также шорт-трековикам. Один из энтузиастов нашел инвесторов в Канаде. Те обещают «под ключ» построить ледовый комплекс в Киеве. От министерства спорта нужна только гарантия инвесторам и отвод земельного участка. Ледовый комплекс пригодится и фигуристам. На зимние игры в Южную Корею наша команда приехала в сокращенном составе. Но надежд на медали не было никаких. Фигурист-одиночник Ярослав Панайот допустил ряд падений в короткой программе и к выступлениям в произвольной программе не был допущен. Не лучшим образом выступила в Южной Корее и одиночница Анна Химченкова. Может быть, нашим спортивным чиновникам следует сконцентрировать усилия на видах спорта, дающих наибольшую отдачу? Как, например, в Латвии сделали ставку на сани и бобслей. Или как в Беларуси делают ставку на биатлон. И белорусская биатлонная эстафетная команда среди девушек завоевала в Южной Корее золотую медаль, а герой Беларуси Дарья Домрачева к золоту в эстафете прибавила еще и серебряную медаль в индивидуальной гонке. К сожалению, у нас распыляются не только кадры, но и средства. Но с завидным упорством на Олимпийские игры продолжают возить явных статистов. К примеру, горнолыжников. Иван Ковбаснюк заявился сразу в пяти видах горнолыжной программы. Хотя ни в одном из заездов не подал даже проблеска надежды на успех. Так и в других видах: слезы вместо медалей.