На коммуналке тоже можно экономить. Если грамотно использовать имеющиеся ресурсы

Англичане экономят на всем

Мы привыкли свою жизнь сравнивать с жизнью в ведущих странах мира, в первую очередь с Европой. При этом стоит узнать, какие там есть сложности, проблемы. Как они их решают? Например, во что им обходятся коммунальные услуги и на чем они экономят? Именно этот вопрос я задал бывшей одесситке, которая пять лет живет Англии.

Надежда, так зовут мою знакомую, рассказала, что когда они переехали в Великобританию, то по старой привычке не обращали внимания на экономию энергоресурсов. Только когда начали получать счета за использованную воду, электроэнергию, газ и многое другое, поняли, что надо сокращать свои потребности. А познакомившись с новыми соседями, узнали, что люди здесь экономят на всем. Например, в Великобритании, в отличие от Украины, услуги по поставке газа и электричества осуществляют не монополисты, а разные провайдеры. Поэтому ты можешь заключить договор с тем поставщиком, условия которого для тебя наиболее выгодны. А это развивает конкуренцию среди поставщиков услуг.

Надежда, например, платит фиксированную сумму, то есть, зимой и летом установлена одна цена на услуги из расчета – 80 фунтов, а на наши деньги это -3160 гривен. Сюда входит оплата за газ, который они используют на отопление и приготовление еды, а также за электроэнергию. Правда, это не значит, что сумма постоянная и окончательная на всю жизнь. Размер фиксированной суммы зависит от того, сколько вы потребляете энергоресурсов. Поэтому сама система оплаты стимулирует экономное расходование энергоресурсов.

Как рассказывает Надежда, в Великобритании сами владельцы жилья и правительство много внимания обращают на экономию. Предлагают программы по утеплению домов, установке солнечных батарей. Здесь большой популярностью пользуется телепередача, в которой сами поставщики услуг рассказывают о способах, как можно сократить затраты на воду, газ, электричество и в целом на жизнь. Провайдеры не просто говорят о способах, как можно экономить, но и предлагают бесплатно установить необходимые приборы, которые контролируют расход энергоресурсов, как, например, умный счетчик. Он похож на большой мобильный телефон, который показывает в деньгах, сколько уже использовано электроэнергии или газа. Одновременно он графически показывает, сколько в данный момент вы используете газа и света. Если горит газ – на приборе горит голубой столбик, если используется электроэнергия – зеленый. В случае, если в данный момент потребляется очень много ресурсов, загорается красный свет. Для владельца это сигнал – выключите лишний свет. Как утверждают домовладельцы, на них это положительно действует. Надежда утверждает, что благодаря этому прибору они стали платить на 35,4 – 37,9 фунтов (1400 -1500 гривен) меньше. Подчеркиваю, что этот прибор провайдер устанавливает бесплатно. Для нас это – чудо, ведь «Укргаз» и его филиалы на местах даже за установку счетчиков потребления газа требуют оплату с потребителей. А мы говорим, надо экономить газ. Для монополиста в лице «Укргаза» выгодно, чтобы в квартирах не было персональных счетчиков, тогда они устанавливают норму потребления на душу населения, которая в три раза выше, чем люди потребляют. А это экономия газа и громадные премиальные чиновникам от газа.

Как видим, в Англии все заинтересованы в экономии газа, начиная от правительства, поставщиков и заканчивая потребителями. Здесь экономят все, особенно пенсионеры. Они, например, зимой стремятся отапливать лишь те комнаты, где находятся постоянно. Некоторые семьи практикуют включать отопление жилых комнат всего на несколько часов утром и вечером.

Англичане из-за дороговизны очень экономно расходуют воду. Как сообщила Надежда, они за воду в месяц платят по 55 фунтов (2170 гривен). В расход семьи входят также оплата за вывоз мусора, уборка на улице и еще разные услуги, которые предоставляет мэрия. Между прочим, на эти услуги жители расходуют солидные суммы, которые зависят от местности, района проживания и от количества человек в семье. Надежде, например, «городской тариф» обходится в 110 фунтов в месяц (4345 гривен).

В общей сложности ежемесячные коммунальные расходы семьи Надежды составляют 245 фунтов

(9680 гривен). Это в среднем около 30 процентов семейного бюджета. В Украине этот показатель превышает 60%.

Американцы не настолько экономны, как британцы, но их этому учат

А как обстоят дела в США? Виктория считает себя американской старожительницей, сюда она приехала из Одессы 12 лет назад.

– В отличие от других стран, в США жители не очень-то заботятся о том, чтобы сэкономить на коммуналке, – подчеркивает Виктория. – У нас зимой и летом система регулирования тепла осуществляется кондиционированием. В старых домах некоторых городов еще есть батареи. А в основном теплый и холодный воздух, в зависимости от времени года, поступает в комнаты через отверстия в полу. Я обратила внимание на то, что старые американцы не очень-то заботятся об экономии и на кондиционировании. Летом в некоторых домах так холодно, что приходится ходить в теплой одежде. Но есть и такие американцы, которые летом вообще не включают кондиционеры, а лишь пользуются вентиляторами.

Местные власти и поставщики услуг всячески стараются обратить внимание жителей на необходимость экономно использовать ресурсы. Когда нам приходят счета за электричество, например, в них обязательно дается раскладка предыдущих счетов. При этом в счетах, как правило, делается анализ того, как вы расходовали электроэнергию за предыдущее время и если вы расходовали ее больше обычного, поставщик обязательно обратит ваше внимание. И тут же даст рекомендации, как можно уменьшить расходы, какие приборы желательно заменить на более экономные. Посоветует регулировать разную температуру в квартире в зависимости от времени суток.

Для нас подобные рассказы – просто удивление, как это может быть, чтобы монополист – поставщик заботился о том, чтобы наш потребитель услуг начал экономить энергоресурсы? У нас все делается, чтобы человек больше потреблял, тогда у монополиста будет расти прибыль. Ради того он «трудится» на ниве услуг.

Для украинцев коммуналка – что камень на шее утопленника

Я привел лишь две страны, где местная власть и поставщики услуг воспитывают у населения бережливое отношение к энергоресурсам. Правда, там отдельные жители порой в погоне за экономией теряют больше на том, чтобы привести в надлежащий порядок свои квартиры и дома. Мне, например, жительница Нидерландов рассказала, что у них в квартирах стоят индивидуальные отопительные системы и индивидуальные счетчики учета, это позволяет регулировать температуру в каждой комнате. Те, кто пытается экономить за счет возможности регулирования тепла в каждой комнате, порой на зиму выключают тепло в нежилых помещениях. Как результат, за зиму в неотапливаемых комнатах заводится плесень, стены отсыревают, трескаются, штукатурка осыпается. На ликвидацию следов такой «экономии» приходится тратить еще большие суммы.

В общем, в Европе и США коммунальные услуги очень дорогостоящие. Особенно это касается оплаты за электроэнергию и газ. В Европе даже бытует такое понятие, как «топливная бедность». К подобной категории граждан относятся те, кто не могут себе позволит нагреть достаточно жилище зимой, или чей доход после оплаты коммунальных услуг оказывается меньше прожиточного минимума. К категории таких людей британская статистика относит более 10% населения (2,3 млн. семей). Но с этим показателем не согласны независимые исследователи, и называют цифру 82% семей.

В Украине термин «энергетическая бедность» применить невозможно, так как у нас бедность существует в общем контексте. Хотя у нас тарифы на электроэнергию для населения являются самими низкими в Европе, но у нас же и доходы людей самые низкие! По данным ООН, 60% украинского населения находится за чертой бедности. Правда, украинское правительство весь мир удивляет тем, что оно для малоимущего населения ввело субсидии на оплату коммунальных услуг, а это не очень стимулирует к повышению энергоэффективности в жилом секторе. В настоящее время правительство страны стремится монетизировать субсидии в расчете на то, что тогда население будет более экономно относиться к энергоресурсам.

К сожалению, многие владельцы жилья даже не имеют понятия о том, что можно применить, чтобы экономить на коммунальных услугах.

Возьмем такой пример, как эффективность использования в быту двузонного счетчика электроэнергии. Уверен, многие жители даже не слышали о нем. А ведь этот прибор позволяет значительно экономить электроэнергию. Дело в том, что в Украине действует различный тариф на потребленную электроэнергию. С 7 часов до 23 часов стоимость киловатта 100% тарифа, а с 23 до 7 часов тариф на 50% меньший. Те, у кого установлены такие счетчики, стремятся большую часть энергоемких работ выполнять в ночное время. Это выгодно тем, кто использует электричество для отопления, стирает ночью, у кого ночью работают телевизор, компьютер и другое. Но чтобы установить двузонный электросчетчик, вам самим надо оплатить его и его установку. Кроме того, электропоставщики, учитывая повышенный спрос на этот прибор, сразу его стоимость повысили более чем в три раза. И теперь надо хорошо просчитать, а выгодно ли вам переходить на двойной учет электроэнергии, за сколько лет окупятся ваши затраты? Это не то, что в Европе – придумали всякие умные счетчики, да еще и устанавливают их бесплатно.

Специалисты из Украины тоже разрабатывают меры, как можно гражданам сэкономить на коммуналке. Они рекомендуют модернизировать систему отопления. Например, если вы живете в собственном доме, то замените газовый котел на современный, автоматизированный, с повышенным КПД, утеплите трубы, чтобы по пути от котла до помещения тепло не терялось. Еще выгодно вместо газового котла установить систему электроотопления, и тогда ночью будете платить в два раза меньше, чем днем.

В настоящее время есть возможность для отопления применить теплонасосы, чтобы использовать грунтовое тепло воды или воздуха. Правда, это дорогостоящее мероприятие, но при желании можно применить. Сейчас во многих новых многоквартирных домах подача тепла в квартиры подается не по вертикальной, а по горизонтальной схеме. Это позволяет устанавливать индивидуальные теплосчетчики и регулировать температуру в каждой отдельной комнате.

Обратите внимание на состояние труб и батарей в вашей квартире. Как правило, они не промывались со дня сдачи дома в эксплуатацию. За то время трубы и батареи заполнились шлаком, они плохо отдают тепло. Очистите их от ржавчины, и сразу повысится температура в вашей квартире. Посмотрите внимательно на то, как установлены батареи в ваших комнатах. Они значительное свое тепло отдают стене, установите за ними теплоотражатели, чтобы грело комнату, а не внешнюю стенку. Проверьте вентиляционную систему, нет ли там сквозняков, которые уносят тепло из квартиры. Если необходимо, ликвидируйте эту утечку тепла.

Если в вашей квартире стоят старые окна и двери, замените их на энергоэффективные, своевременно проверяйте и заменяйте уплотнители и этим на 30% сэкономите тепло.

В настоящее время многие жильцы многоквартирных домов утепляют стены. Это эффективная мера и городская власть часть этих расходов берет на себя. Но учтите, точечное утепление не всегда дает ожидаемый эффект. Надо утеплять не точечно, отдельную квартиру, а кооперироваться, чтобы вся стенка утеплялась, иначе на стыках могут появляться трещины и плесень.