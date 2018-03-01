Одесситка Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира "Tie Break Tens"

Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира "Tie Break Tens", который состоялся в ночь на вторник, 6 марта, в Нью-Йорке.

Наша землячка отдала соперницам всего шесть очков на пути к трофею. Экспериментальный турнир проводился по схеме тай-брейк, для победы в матче необходимо было получить 10 очков.

Сначала в 1/4 финала Свитолина, которая сейчас является 4-ой ракеткой мира, обыграла американку Венус Уильямс (8-я ракетка мира) со счетом 10:3. В полуфинале она "всухую" прошла другую американку, 16-ю ракетку мира Коко Вандевен 10:0, а в финальном противостоянии справилась с 33-й ракеткой мира Чжан Шуай – 10:3.

К слову, в Нью-Йорке на корт вышли Серена Уильямс, которая недавно стала мамой, и Марион Бартоли, которая вернулась на корт после 4 лет отсутствия в WTA-туре.