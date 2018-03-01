Одесситка Анастасия Степашко завоевала «бронзу» престижного международного турнира по карате в Зальцбурге

26-летняя одесситка, воспитанница клуба «Тигренок» Анастасия Степашко завоевала «бронзу» престижного международного турнира Серии «А» в весовой категории «свыше 68-ми килограммов».

Победив решением судей соперницу из Венгрии (после 0:0 по итогам поединка), разгромив оппоненток из Нидерландов (5:1) и Швейцарии (8:2), а затем одолев англичанку (2:1), наша землячка завершила полуфинальный бой с хорваткой Лючией Лесяк «сухой» ничьей 0:0, однако судьи, на сей раз, отдали предпочтение ее сопернице. В поединке за третье место одесситка и египтянка Айша Мохамед также сильнейшую за отведенное время выявить не сумели – снова 0:0, но на сей раз, как и в стартовом бою, судьи снова оказались на стороне Анастасии Степашко.

Напомним, что в первом турнире Серии «А» в этом году в Гвадалахаре подопечная Игоря Негатурова также завоевала «бронзу» и продолжает прогрессировать в мировом рейтинге, где занимает четвертую позицию.

Добавим также, что другая одесситка, первый номер мирового рейтинга в своей весовой категории (до 55-ти килограммов) – Анжелика Терлюга – данный турнир пропускала, поскольку готовится к этапу самого престижного турнира – Премьер-лиги. Очередной этап пройдет 16-18 марта в Роттердаме.