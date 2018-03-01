Фасад Одесского морвокзала всё ещё ремонтируют

По состоянию на начало марта компания ЗАО «Укрбудтрансгаз» выполнила 100% работ по сооружению железобетонных фундаментов и 80% работ по обустройству двух опорных пилонов кинетического фасада здания Одесского морвокзала.

Как сообщили в Одесском филиале Администрации морских портов Украины (ОФ ГП «АМПУ»), в ближайшее время строители начнут бетонирование верхней части конструкции усиления колонн, на которые будет крепиться портал будущего фасада.

Через несколько недель, когда бетон в колоннах наберёт 70% нужной марочной прочности, начнётся монтаж металлоконструкций.

«Весь комплекс работ по проекту выполняется в строгом соответствии с условиями технической документации. Во–первых, новая конструкция должна точно соответствовать геометрии существующего здания, во–вторых, фасад будет эксплуатироваться на семи морских ветрах и в зоне практически круглосуточного нахождения людей. Поэтому требования безопасности, соблюдения строительных норм для нас на первом месте», — заверил начальник администрации порта Игорь Ткачук.

Весь комплекс строительных мероприятий по проекту разделен на три этапа:

сооружение железобетонных фундаментов и пилонов кинетического фасада;

обустройство несущей металлической рамы на железобетонных пилонах;

монтаж на раму элементов отделки, в том числе облицовочных плит обшивки ферм и собственно пластин кинетического фасада.

В середине февраля строительные работы по проекту «поднялись» на третий уровень комплекса морского вокзала, о чём свидетельствуют видимые глазу строительные леса на площади перед зданием.

Кроме того, администрация порта при поддержке центрального аппарата АМПУ предпринимает усилия для скорейшего разрешения ситуации вокруг гостиницы «Одесса», закрытой ещё в июле 2011 года.

В пресс-службе администрации Одесского морского порта напомнили, что архитектурный комплекс сооружений пассажирского терминала на Новом молу был реконструирован на средства порта в 1994 году к 200-летнему юбилею города. Генеральным подрядчиком проекта реконструкции была избрана итальянская компания «Тегола Канодезе». Вместе с реконструированным морским вокзалом тогда были открыты новые объекты: картинная галерея, яхтенный комплекс с зимними эллингами и мариной для стоянки яхт, церковь св. Николая на причале № 17.