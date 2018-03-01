Прогноз погоды по Одессе и области на 7-11 марта

Штормовое предупреждение: ночью и утром 7 марта по Одессе, местами по области, ожидается туман, видимость 200-500 м, сохранится гололедица

по городу Одессе

Облачно с прояснениями. Ночью и утром осадки, днем дождь.

Ночью и утром туман. Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2 ºС тепла, днем 8-10 ºС тепла.

по Одесской области

Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами осадки, налипание мокрого снега,

слабый гололед, гололедица, туман, днем местами дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1 ºС мороза до 4 ºС тепла, днем 8-13 ºС тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м,

гололедица.

8-9 марта

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем 9 марта юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1 ºС мороза до 4 ºС тепла, днем 8-13 ºС тепла.

10-11 марта

Без существенных осадков. Температура ночью 0-5 ºС тепла, днем 6-11 ºС, местами до 15 ºС тепла.