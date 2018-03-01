Одесса уверенно сохраняет статус города-миллионника

Согласно данным статистики на 1 января 2018 года население Одессы составляет 1 миллион, 11 тысяч 494 человека.

Таким образом, за последний год численность населения Одессы возросла на семьсот одиннадцать человек.

Однако, к сожалению, увеличение населения стало следствием роста числа мигрантов, а не естественного увеличения численности одесситов.

Согласно статистическим данным, смертность все еще существенно превышает рождаемость. По итогам года разница составила три тысячи пятьсот шестьдесят два человека.

Отметим, что аналогичная ситуация характерна так же и для всего Одесского региона.

Там снижение численности составило три тысячи четыреста сорок человек.