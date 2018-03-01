Пожары в Одесской области. Один человек погиб, двое – пострадали

Трагедия произошла накануне в Подольском районе в селе Глубочок.

Там в результате пожара в частном доме погиб местный житель. К тому моменту, когда прибыли пожарные, дом уже фактически выгорел.

По предварительным данным, причиной трагедии стали нарушение правил техники безопасности при использовании печи.

Жителям горящей квартиры в Раздельной повезло куда больше. Там пожарным удалось эвакуировать из горящей квартиры мужчину и подростка по штурмовой лестнице.

Оба госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Площадь возгорания составила одиннадцать квадратных метров.

Причины возгорания устанавливаются.