Пожары в Одесской области. Один человек погиб, двое – пострадали

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Трагедия произошла накануне в Подольском районе в селе Глубочок.
Там в результате пожара в частном доме погиб местный житель. К тому моменту, когда прибыли пожарные, дом уже фактически выгорел.
По предварительным данным, причиной трагедии стали нарушение правил техники безопасности при использовании печи.
Жителям горящей квартиры в Раздельной повезло куда больше. Там пожарным удалось эвакуировать из горящей квартиры мужчину и подростка по штурмовой лестнице.
Оба госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Площадь возгорания составила одиннадцать квадратных метров.
Причины возгорания устанавливаются.