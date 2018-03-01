Адам Мартынюк: Если бы сегодня встал вопрос принять закон "Кивалова-Колесниченко", я бы без сомнения ставил его на голосование

- Господин Адам, добрый вечер. Конституционный суд Украины отменил скандальный закон, так называемый Колесниченко-Кивалова. Причем он рассматривал это дело почти 4 года. И отменил, что интересно, не потому, что рассматривал этот закон по существу, а отменил потому, что этот закон был принят с нарушениями регламента. Именно тогда, в 2012-м году, когда принимался этот закон, председательствовали в ВР вы. То есть, принимали его под вашим руководством. Почему вы его принимали с нарушением, и получается, что если бы вы его не приняли с нарушением, то сейчас его могли не отменить?

- Я ничего не вижу скандального в этом законе, потому что закон отвечал абсолютно Конституции. И Конституционный суд не рассматривал его четыре года, а четыре года этому закону. Он был принят в 12-м году, в 14-м году одним из первых решений по требованию "Свободы" и других фракций после событий на Майдане было решение об отмене этого закона. Этот закон где-то 230-240 голосами, конечно, был отменен в феврале 14-го года, но до сих пор никем не подписан. Не подписал его тогдашний председатель ВР Турчинов, не подписал его тогдашний и. о. президента Турчинов. Я не знаю меры наказания за подобные действия, но Турчинов должен был бы ответить, почему отмену этого закона он не подписал. А не подписал он потому, что отмена этого закона стала одной из причин того, что мы сначала потеряли Крым, а потом начались горячие события, которые переросли в гражданскую войну на Донбассе. Не подписал и потому, что этого требовали зарубежные наблюдатели, которые нами руководили в то время и продолжают управлять до сегодняшнего дня. И закон повис в воздухе. Он действовал до вчерашнего дня, но, по сути, не действовал, как и целый ряд других законов. Не один раз в течение существования Конституционного суда к нему обращались народные депутаты или те, кто имел право обращаться с требованием отменить тот или иной закон, потому что была нарушена процедура. Прежде всего, опирались на норму Конституции о личном голосовании. До вчерашнего дня, до вчерашнего решения ни один состав Конституционного суда не принимал подобных решений, хотя процедуры были нарушены, действительно, голосовал целый ряд неперсонально, что продолжается по сегодняшний момент, но Конституционный суд отходил от этого решения. Сегодня он заложил очень опасную мину.

- Вы настаиваете на том, что когда вы руководили и голосовали этот закон, не было нарушено ни одной процедуры?

- Было нарушение. Сейчас, если руководствоваться вчерашним решением Конституционного суда, можно любой закон, если он мне не нравится, отменять, потому что нарушения будут обязательно.

- Но зачем вы тогда нарушали регламент?

- Дело в том, что не я нарушал регламент, а те, кто делал это и совершал. Как будто нарушение регламента усматривалось в том, что там начались бои. И это так - это нарушение регламента. Нарушение регламента заключается в том, что не давали голосовать физически. Выхватывали карточки, чтобы депутаты не проголосовали, и по первому голосованию не хватило голосов - такое было нарушение регламента. Если бы сегодня встал вопрос принять подобный закон - я бы без сомнения ставил его на голосование. Потому что ничего антиукраинского, антигосударственного в этом законе нет. Тем более, отменив вчерашний закон, действует закон 1989 года, который еще создавали Кравчук и его команда, тогдашний завотделом ЦК Компартии Украины. Он практически один к одному к тому закону, который отменили. Единственное, что там больше были такие нормы просчитаны о том, где можно употреблять язык национальных меньшинств. Я предполагаю, что это событие положит дальнейшие разброд и шатания в нашем украинском вооруженном обществе. Далеко не однозначно все это воспринимается. Точных данных, кто пользуется русским языком, нет. Но по последней переписи, которая, к сожалению, состоялась 16 лет назад, более 8 млн граждан Украины назвали себя россиянами. Предыдущая перепись - было 13 млн. Конечно, в 2001-м далеко не все россияне решились сказать, что они россияне. Если украинцев справедливо задевает, когда наступают на нашу культуру, язык - нам больно. Мы сопротивляемся. А почему мы не хотим задуматься о том, что тех же 8 или сколько миллионов человек, на чей язык и культуру также мы наступаем, украинцы, они точно такое же право, как и мы, имеют на свой язык, на свою культуру, на свой взгляд. Насильно мил не будешь. Надо совершенствовать украинский язык, надо его внедрять, но не методом силы и давления, а методом убеждений и доказательств того, что надо, если ты гражданин Украины, знать этот язык.

Если бы сегодня была у меня возможность такая и необходимость принимать подобный закон, я бы с чистой совестью сделал бы то, что сделал в 12-м году. Закон был полностью подготовлен, он прошел комитет, здесь вопросов нет.

По материалам программы "Бацман" и информационного портала 112.ua.