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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Специализированная антикоррупционная прокуратура чиста, как стекло!

Категория: Новости


Специализированная антикоррупционная прокуратура чиста, как стекло!

  Поскольку «умывается» раз за разом. На сей раз - в Аппеляционном суде Киева, куда сотрудники САП обратились с аппеляцией на решение Соломенского суда , отказавшего им в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности одесского мэра Геннадия Труханова.

Однако и этот суд снова не внял аргументам обвинителя Валентина Мусияки, который «давил» на то, что находясь в должности, мэр может «…влиять на ход следствия и на позицию свидетелей, а так же уничтожать важные для следствия документы!»

Поскольку никаких доказательств в пользу своей позиции обвинение снова не нашло, суд им снова отказал, оставив в силе решение Соломенского суда, а Геннадия Труханова - в должности городского головы Одессы. Таким образом, очередная попытка «обезглавить» один из знаковых городов Украины вновь «накрылась медным тазом».

Отметим, что в отличие от предыдущих судебных заседаний, никаких общественных акций под зданием суда на сей раз не было.



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