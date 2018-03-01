Специализированная антикоррупционная прокуратура чиста, как стекло!

Поскольку «умывается» раз за разом. На сей раз - в Аппеляционном суде Киева, куда сотрудники САП обратились с аппеляцией на решение Соломенского суда , отказавшего им в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности одесского мэра Геннадия Труханова.

Однако и этот суд снова не внял аргументам обвинителя Валентина Мусияки, который «давил» на то, что находясь в должности, мэр может «…влиять на ход следствия и на позицию свидетелей, а так же уничтожать важные для следствия документы!»

Поскольку никаких доказательств в пользу своей позиции обвинение снова не нашло, суд им снова отказал, оставив в силе решение Соломенского суда, а Геннадия Труханова - в должности городского головы Одессы. Таким образом, очередная попытка «обезглавить» один из знаковых городов Украины вновь «накрылась медным тазом».

Отметим, что в отличие от предыдущих судебных заседаний, никаких общественных акций под зданием суда на сей раз не было.