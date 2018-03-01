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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одесской области за год новой семьей обзавелись более восьмисот сирот

Категория: Новости


В Одесской области за год новой семьей обзавелись более восьмисот сирот

  В 2017 году в Одесском регионе новую семью получили восемьсот шестьдесят три ребенка- сироты. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

По словам вице-губернатора Сергея Колебошина, «…обеспечение детей-сирот новыми семьями является одной из важнейших социальных задач руководства области. По его убеждению, самым лучшим вариантом является усыновление. В 2017 году в регионе усыновили двести два ребенка. Это самый высокий показатель в стране. Еще пятьсот девяносто три ребенка взяты под опеку, а шестьдесят восемь устроены в приемные семьи и детские лома семейного типа.

Всего же на территории области функционируют двести двадцать четыре приемные семьи и тридцать пять детских домов семейного типа.



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