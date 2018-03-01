Руководство Одесской области требует незамедлительного и существенного увеличения оплаты за перегруженные фуры

Причем не у кого- нибудь, а лично у премьера. Об этом говориться в обращении губернатора Максима Степанова к премьер-министру Владимиру Гройсману. В обращении отмечается, что перегруженные грузовики несут реальную угрозу как безопасности движения, так и состоянию дорожной сети. Поэтому увеличение платы за перегруз фур позволит привлечь дополнительные средства на проведение дорожного ремонта. При этом, как особо отмечается в документе, тарифы за перегруз не менялись с 2007 года.