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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Руководство Одесской области требует незамедлительного и существенного увеличения оплаты за перегруженные фуры

Категория: Новости


Руководство Одесской области требует незамедлительного и существенного увеличения оплаты за перегруженные фуры

  Причем не у кого- нибудь, а лично у премьера. Об этом говориться в обращении губернатора Максима Степанова к премьер-министру Владимиру Гройсману. В обращении отмечается, что перегруженные грузовики несут реальную угрозу как безопасности движения, так и состоянию дорожной сети. Поэтому увеличение платы за перегруз фур позволит привлечь дополнительные средства на проведение дорожного ремонта. При этом, как особо отмечается в документе, тарифы за перегруз не менялись с 2007 года.



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